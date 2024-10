LFA Reggio: Maurizio Pellegrino sui rapporti con Trocini e le voci sul nuovo Ds

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto“, sono stati diversi gli argomenti trattati con il Ds della LFA Reggio Calabria Maurizio Pellegrino. Inevitabile quello riguardante il suo rapporto con Trocini e le voci su un possibile cambio alla direzione sportiva: “La mia posizione? Le chiacchiere, i nomi, i presunti sostituti, ci sta, questo è il calcio. Poi ogni discussione la facciamo in maniera chiara e diretta con la società. Fa parte del gioco, rientra tutto nella normalità, fermo restando che noi abbiamo il dovere di finire questo campionato nel miglior modo possibile, capendo le cose buone e non buone e quindi fare tutte delle valutazioni. E’ giusto che al termine della stagione ci si confronti con la proprietà per fare un resoconto. Stiamo già ragionando in prospettiva futura, se poi la proprietà decide di farlo con un altro direttore sportivo ci sta.

Trocini? Anche in questo caso dico la verità. Il mister ha la sfortuna di confrontarsi con uno che il suo mestiere lo ha fatto, bene o male ma ho allenato in A, B e C. Il confronto è legato anche ad aspetti tecnici, tattici e vi dico che nel mio percorso ho cambiato pochissimi allenatori e buona parte di loro hanno fatto successivamente un ottimo percorso. Ovviamente ci sono i confronti, anche duri, delle opinioni diverse, utile a migliorarsi, ma c’è grande stima, rispetto e condivisione”.

