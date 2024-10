LFA Reggio: Provazza sul gol mancato, gli obiettivi, gli arbitri e Porcino

E’ certamente una delle note positive della LFA Reggio Calabria in questa prima parte di stagione. Alessandro Provazza ha ritrovato il posto da titolare anche se in questa categoria in base a quelle che sono le esigenze tecniche e con la regola degli Under, sono soprattutto i giovani a ruotare nelle scelte iniziali. Ha sfiorato il gol con la Vibonese al Granillo, ci è andato vicinissimo ad Agrigento: “Gol sbagliato? Forse, ma è stato bravissimo il portiere a chiudermi lo specchio della porta, ha dichiarato l’attaccante esterno a Radio Videotouring. Sicuramente non abbiamo fatto un buon primo tempo e questo ci dispiace. Di fronte avevamo una buona squadra e poi il campo non ci ha aiutato. Nel secondo tempo siamo cresciuti e creato diverse occasioni da rete, forse è una caratteristica nostra quella di venire fuori alla distanza”.

Errori arbitrali

“Per me i rigori erano due (riferimento al fallo su Ingegneri), quello su Rosseti clamoroso perchè il contatto è stato evidente. L’assistente dell’arbitro ha segnalato subito il gol dell’Akragas nonostante fosse in dubbio con la palla che danzava sulla linea e non ha visto quell’intervento. Siamo molto delusi rispetto alle ultime decisioni arbitrali. Obiettivi? C’è delusione per il pareggio di Agrigento, ma adesso è il momento di pensare alla prossima gara che giochiamo in casa e quindi abbiamo la possibilità di riscattarci. Porcino? Lo conosco bene, guardavo le sue partite quando indossava la maglia della Reggina e per noi sarà un valore aggiunto”.