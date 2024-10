LFA Reggio-Real Casalnuovo: la probabile formazione amaranto

Mister Trocini non ha lasciato dubbi rispetto a quello che sarà l’utilizzo di entrambi gli attaccanti in occasione della sfida di questo pomeriggio tra la LFA Reggio Calabria ed il Real Casalnuovo. Il dubbio potrebbe invece riguardare la difesa della porta con il probabile rientro del giovane Vercea per Martinez.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Velcea; Martiner, Girasole (Kremenovic), Ingegneri, Cham; Zucco, Salandria, Mungo; Barillà; Rosseti, Bolzicco. Allenatore: Trocini