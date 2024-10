Serie D: il big match finisce in parità, crollo LFA Reggio. I risultati e la classifica

Il tanto atteso big match tra il Siracusa ed il Trapani finisce in parità. Non ne ha potuto approfittarne la Vibonese fermata dal turno di riposo. Tonfo e contestazione per la LFA Reggio Calabria, clamoroso il San Luca, in vantaggio di tre reti, viene rimontato dal Castrovillari.

I risultati della giornata

LFA Reggio Calabria – Real Casalnuovo 1-2

– Real Casalnuovo 1-2 Licata – Città di S. Agata 1-1

Portici – Ragusa 0-0

Sancataldese – Locri 4-1

Siracusa – Trapani 0-0

San Luca – Castrovillari 3-3

Acireale – Akragas 3-3

Igea Virtus – Canicattì 1-2

Riposano: Vibonese e Gioiese

Ritirato: Lamezia Terme

La classifica