LFA Reggio: la beffa arriva nei minuti finali. Vince il Siracusa

Prima sconfitta esterna stagionale degli amaranto. Si allarga il numero di squadre in lotta per i play off

Prima sconfitta in trasferta di questa stagione per la LFA Reggio Calabria. Arriva dal campo della vicecapolista Siracusa, ma arriva pure immeritatamente e dopo aver giocato un buon match dal punto di vista tattico, dell’attenzione e con il solito limite, quello di non riuscire a fare gol in quelle poche occasioni create.

Meglio gli amaranto nella prima parte, più determinato il Siracusa nella seconda, seppur senza mai rendersi veramente pericoloso. E quando tutto sembrava incanalarsi verso il risultato di parità, arriva la beffa con un calcio di punizione battuto dal cannoniere Alma, dopo un ingenuo quanto inutile fallo commesso da Porcino. Le dirette concorrenti vincono tranne il Real Casalnuovo e la lotta per il raggiungimento dei play off adesso si allarga a più squadre. Mercoledi si torna in campo, LFA Reggio al Granillo contro il Portici.

Primo tempo

Lo aveva fatto intendere nel corso della conferenza stampa di presentazione mister Trocini, nel momento in cui ha esaltato lo stato di forma con cui Daniel Adejo si è presentato al S. Agata. Pronti, via, subito titolare al posto di Kremenovic che comunque ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa, come anche Ingegneri. Salandria per lo squalificato Mungo, il rientro di Barillà da play e la riproposizione di Porcino nel ruolo di terzino sinistro.

Meno di un minuto e dagli sviluppi di un calcio di punizione, Zucco colpisce dal limite, traiettoria deviata in angolo. Al quinto incertezza di Vercea in uscita su cross da sinistra, tocco di Sarao e palla che danza davanti alla porta poi allontanata da Porcino. Il Siracusa prende campo. Poco dopo la mezz’ora c’è una bella conclusione dal limite di Salandria con una risposta non facile di Lamberti. Primo tiro nello specchio della porta del match.

LFA Reggio vicinissima al gol nel finale di tempo. Una grande conclusione di Zucco e risposta prodigiosa dell’estremo difensore aretuseo. Sfiorato il vantaggio. Ancora una opportunità per gli amaranto con Girasole di testa e sfera che sfiora il palo. Finisce 0-0 il primo tempo, ben giocato dai ragazzi di Trocini.

Secondo tempo

Al decimo della seconda frazione una conclusione a Vercea battuto con deviazione di Girasole e palla che sfiora il palo. Siracusa vicino al vantaggio. Tutto nasce da una grandissima giocata di Forchignone prima su Parodi e poi Salandria. Prima sostituzione per Trocini, esce Lika dentro Provazza. Mister Cacciola prova il tutto per tutto e inserisce Limonelli e Lo Faso.

Vercea sceglie malissimo il tempo di uscita, Sarao colpisce di testa sbilanciato, palla fuori. A nove minuti dalla fine un fallo evitabile commesso da Porcino consente ad Alma di battere una punizione dal vertice dell’area grande che batte Vercea, probabilmente non piazzato benissimo. Siracusa in vantaggio. Il tecnico amaranto si gioca la carta Marras. Niente più da segnalare, finisce 1-0 per i padroni di casa.