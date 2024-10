LFA Reggio: Trocini, vittoria e amarezza. Poi un passaggio sul calciomercato

Cinque vittorie consecutive, tre gol in una sola partita e la conferma del quarto posto in classifica che in questo momento si traduce in play off. La vetta è lontanissima, società, tecnico e calciatori in maniera compatta e unanime dichiarano di avere un solo obiettivo: vincere sempre e conquistare quanti più punti possibili. La felicità del successo e la buona prestazione della sua squadra portano serenità all’interno del gruppo, anche se nell’esaminare l’attuale momento e nonostante la meritata vittoria, mister Trocini lascia trasparire tutta la sua amarezza per come invece i suoi ragazzi sono costretti a preparare ogni partita, certamente non nelle condizioni ideali: “E’ vero, abbiamo ritrovato il Sant’Agata, ma continuiamo a essere nomadi. Ci alleniamo sempre in campi diversi e nonostante le tante difficoltà, la disponibilità dei ragazzi è straordinaria. Mercato? Parlo sempre con la società, ma io mi occupo di campo. La società è attenta a operare nella maniera giusta, ma con raziocinio. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff nel miglior modo possibile”.

