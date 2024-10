LFA Reggio, Ricci: ‘In campo sempre per onorare questa maglia. Mi serve continuità’

Giocatore esperto e di qualità, Manuel Ricci è stato uno dei colpi più importanti de La Fenice Amaranto, anche se fino ad oggi non è riuscito a mettere il suo talento al servizio della squadra. Da qualche partita lo si vede in campo dopo qualche spezzone, è stato ospite di Momenti Amaranto su Videotouring:

La giocata. Castrovillari campo impossibile

“La conclusione che poi ha portato al gol Rosseti è certamente la cosa più bella che ho fatto da quando sono qui, forse l’unica (ride). L’importante è che sia servita a fare gol e vincere la partita, fondamentale anche per il nostro attaccante che aveva necessità di sbloccarsi. Purtroppo non ho avuto continuità, non c’è stata una adeguata preparazione, il calendario. Se non giochi è difficile entrare subito in condizione, ci si allena durante le partite e se non scendi in campo sempre… Adesso che iniziano le settimane tipo speriamo di metterci a regime. A Castrovillari chiunque fosse entrato in campo non poteva giocare diversamente, qualora avesse giocato quella gara il Brasile, avrebbe sfoggiato una prestazione di quel tipo ed allora ci siamo dovuti adattare. Siamo consapevoli di non aver giocato una bella partita, ma sicuramente quella che dovevamo fare“.

Onorare la maglia

“Secondo me fino ad oggi è stato fatto un miracolo, preparare partite così è difficile, bisogna vivere queste situazioni per rendersi conto delle problematiche. Poi quando gli avversari affrontano la Reggina soprattutto nella prima parte danno tutto ed anche oltre, quando calano sul piano dell’intensità veniamo fuori anche con la nostra qualità. Entriamo in campo per onorare la maglia, primo obiettivo, sul piano dei risultati non ci si pone limiti sapendo di non poter mai sbagliare nulla, visto che le altre corrono. Arrivo da categorie diverse nelle quali giocavo con grande continuità e calarsi in queste realtà senza avere continuità non è semplice. C’è da capire il campionato, i meccanismi, velocemente proverò ad arrivarci. Il mio ruolo preferito? Io per caratteristiche sarei un trequartista, con il gioco di adesso da interno di centrocampo mi trovo bene“.

Bolzicco e la Vibonese