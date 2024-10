LFA Reggio: tre punti in più, la Vibonese, gli infortuni e Bolzicco

I punti tolti dalla Lega alla LFA Reggio dopo la rinuncia del Lamezia Terme, sono stati restituiti dal Giudice Sportivo per la vicenda riguardante il clamoroso errore commesso dal Città di S. Agata in occasione della sfida giocata qualche settimana addietro al Granillo. Si sale a quota 18 dietro il Licata collocato al quarto posto e decisamente distanti dal trio di testa ed in compagnia di altre tre formazioni.

Adesso, lasciato alle spalle il ciclo incredibile di partite ravvicinate, si riparte al pari delle altre almeno sulla distribuzione degli incontri, con la speranza di poter lavorare in maniera serena, puntando a recuperare la migliore condizione fisica e crescendo sul piano della organizzazione di gioco. Ci sono cinque giorni pieni per preparare al meglio la sfida alla Vibonese, quest’ultima vera rivelazione della prima parte di stagione e squadra che gioca il calcio migliore fino al momento. Per Buscè ed i suoi, undici le partite giocate, dieci le vittorie e quell’unico passo falso che lascia parecchi rimpianti, maturato a Trapani, ma dopo essere rimasti in dieci.

Trocini spera di recuperare qualcuno degli infortunati. Nessuna speranza per Cham, attesa per Zanchi e Martinez, mentre Parodi dovrebbe tornare nuovamente a disposizione. Ma il calciatore più atteso è certamente Bolzicco, l’attaccante arrivato in amaranto diverse settimane addietro, fuori per motivi burocratici e finalmente pronto all’esordio. Linea offensiva che può contare anche su Rosseti, autore del gol vittoria a Castrovillari che è stato anche il suo primo stagionale.