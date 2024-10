LFA Reggio: altri due colpi in entrata, mentre al Granillo arriva la capolista

Il difensore Kremenovic e l’esterno offensivo Marras sono gli ultimi colpi in entrata per la LFA Reggio Calabria. Mister Trocini potrà contare su altri due elementi da aggiungere ad un organico costruito in poco tempo ma di fatto già completo, tranne che non si pensi nelle prossime settimane di aggiungere quell’attaccante che i tifosi continuano a reclamare. Sia il Ds Pellegrino come il Dt Bonanno hanno ufficialmente dichiarato che prima del prossimo passo si vuole attentamente valutare quello che al momento è presente in rosa e soprattutto capire quanto in fase offensiva può dare un calciatore come Rosseti. Tradotto: non si prenderà tanto per prendere, ma solo se sarà necessario e se si presenteranno delle opportunità.

Intanto il gruppo tra S. Agata e Granillo ha ultimato la settimana di allenamenti, la prima svoltasi al completo e senza la frenesia di dover fare le cose in fretta. Tutto pronto per l’esordio al Granillo contro la capolista Siracusa, squadra insieme al Trapani favorita per la vittoria del campionato, ma a Reggio senza il suo uomo migliore, l’attaccante Russotto squalificato per un turno. Ci sarà per gli amaranto il sostegno dei tifosi che hanno risposto presente ed in maniera calorosa un attimo dopo l’apertura della campagna abbonamenti. Aperti solo i settori di Tribuna Ovest e Curva Sud. Quest’ultima dovrebbe presentare un bel colpo d’occhio.