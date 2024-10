LFA Reggio: mister Trocini sulla vittoria, l’attaccante e gli obiettivi

Può iniziare ad essere soddisfatto mister Trocini anche se il lavoro da fare è ancora tanto. Nel frattempo il gruppo cresce sul piano della condizione fisica e le vittorie certamente aiutano. La disamina del tecnico ai microfoni di Radio Touring: “E’ stata una bella vittoria, ci voleva, sapevamo di essere un pò in sofferenza ma con la convinzione che con il trascorrere delle giornate le cose sarebbero potute solo migliorare. Si cresce anche sul piano della maturità sia gli Over che gli Under. La posizione di Cham? Dipende da lui, se il suo percorso sarà in crescita può tornare a fare il difensore centrale, al momento è ancora disordinato e capisce poco la lingua. Zanchi può fare qualsiasi cosa, lui ci da qualità, esperienza, sicurezza e da esterno può fare altrettanto.

Barillà, esperienza e qualità

Barillà? Era solo una questione di tempo. Un giocatore della sua qualità per noi è una sicurezza, aveva solo bisogno di entrare in forma, si è impegnato facendo anche lavori aggiuntivi. Sente moltissimo la responsabilità della fascia di capitano e di essere reggino e cresciuto nella Reggina. Non c’entra nulla con questa categoria”.

Zucco e Cham

“Cham doveva fare l’esterno di centrocampo, dare una mano a Zanchi e sostenere la manovra offensiva. A volte era troppo alto, a volte troppo basso, entrava quando gli chiedevo di stare fuori. Per me è un terzo di difesa, ma ha una gamba tale che anche da esterno ci può dare moltissimo. Ripeto, non conoscendo la lingua fa fatica, ma è incredibile la sua volontà ed il desiderio di dare il meglio. Zucco non lo conoscevo, grande personalità, sa fare tutto, in fase di possesso e non possesso, per me veramente una bella sorpresa”.

Il recupero di Rosseti e la ricerca dell’attaccante

“Il dottore Favasuli ha programmato un controllo per capire il recupero come stia proseguendo. Se la piccola frattura si è ricomposta potremmo averlo nel giro di un paio di settimane. In merito al mercato sappiamo che il Ds sta lavorando alla ricerca di un profilo che possa farci migliorare e crescere anche in qualità, non ci nascondiamo. Si punta a prenderne uno forte, l’idea è questa“.

Gli obiettivi