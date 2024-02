LFA Reggio, Trocini: 'Chi non trova motivazioni non può giocare nella Reggina'

"Un solo assente. Ci si deve guadagnare il posto anche in panchina, domani andranno sei giocatori in tribuna". Un passaggio anche sul suo futuro

Meno uno alla sfida che per la LFA Reggio Calabria può dire molto riguardo il piazzamento all’interno della griglia play off. Si gioca in casa del Città di S. Agata contro una formazione in piena corsa per lo stesso obiettivo e reduce da una sconfitta inaspettata. La presentazione dell’incontro affidata a mister Trocini: “Quello che paghiamo noi in casa è l’incapacità di essere cinici. Se si vanno a guardare le partite si vede che la squadra produce tantissimo e realizza poco. In questo campionato se fai subito gol gli avversari si aprono e tutto diventa più agevole, è necessario essere più efficaci sotto porta. Tutti hanno occasioni, ma c’è grande spreco e questo ci porta in determinati momenti ad avere un pò di scoramento, è un problema sul quale stiamo lavorando molto. Se tieni aperte le partite contro qualsiasi avversario poi diventa tutto complicato.

Chi non è capace di auto motivarsi in una piazza come Reggio, non puà giocare nella Reggina. Qui ci si deve conquistare qualcosa giorno dopo giorno, la rosa sta recuperando tutti e ci si deve guadagnare il posto anche in panchina, domani andranno sei giocatori in tribuna.

A noi è mancato chi attacca la profondità, per esempio Rosseti e le stesse caratteristiche le ha anche Renelus. Hanno recuperato tutti, l’unico non a disposizione è Kremenovic che questa notte ha avuto problemi intestinali. Sento la fiducia dell’ambiente, non seguo i social, ma avverto fiducia, personalmente penso di aver fatto un buon lavoro nonostante i tanti problemi avuti. Il futuro? Ognuno di noi deve conquistarselo, la società farà le sue valutazioni e io le mie.

Il Città di S. Agata gioca in maniera propositiva, ha sempre avuto una buona classifica quindi si propone in modo spensierato, giocano bene al calcio, avversario insidioso. Noi nn siamo quelli dell’andata”.