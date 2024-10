LFA Reggio, Trocini: ‘Una sola assenza, sono tranquillo’

Le dichiarazioni di mister Trocini alla vigilia della gara con il Real Casalnuovo:

“Sarà una partita bella da affrontare con la consapevolezza che è un scontro importante, dobbiamo portare a casa il risultato in tutte le maniere contro un avversario molto organizzato che gioca un buon calcio. Nella gara di andata ci hanno fatto male, di conseguenza dobbiamo affrontare la gara con la massima attenzione.

Tranne Salandria sono tutti a disposizione, in settimana abbiamo lavorato bene, la condizione fisica e mentale della squadra mi dà opportunità di scelta, sono tranquillo e mi prendo tutto il tempo disponibile per decidere chi mandare in campo”.