LFA Reggio Calabria: ufficializzato l’attaccante Bolzicco

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Tomás Bolzicco che si lega al club con un contratto annuale.

La scheda

Nato a Santa Fe il 29 novembre 1994, il neo centravanti amaranto inizia la sua carriera in patria nella stagione 2013/14 con la maglia dell’Unión de Santa Fe, per poi trasferirsi in Cile all’ Unión La Calera.

Nel corso della sua carriera, Bonzicco ha militato tra le fila di Sportivo Las Parejas, JJ Urquiza, Aurora, Villa San Carlos, Macará. Nella stagione 2022/2023 indossa la casacca del CA Estudiantes con cui colleziona 32 presenze in Primera Nacional.

Dichiarazioni direttore sportivo Maurizio Pellegrino: “Andiamo avanti nel nostro progetto sportivo con grande forza e determinazione. Ringrazio la proprietà per l’arrivo di un giocatore importante come Tomas”.