Continua il viaggio nel mondo della bellezza di Lhab – Nature, il salone elegante ed innovativo nel pieno centro di Reggio Calabria che offre servizi esclusivi ai propri clienti con marchi e brand unici in Calabria.

Oggi Vi presentiamo il sistema Trimmer, una tecnologia brevettata dall’azienda Vidhair, che migliora le applicazioni hair extension.

La tecnologia brevettata Trimmer

Nata nel 2007 l’azienda Vidhair ha portato una svolta importante attraverso la tecnologia brevettata Trimmer. La Trimmer Technology permette di applicare il numero di capelli “desiderati” (secondo le proprie esigenze) nelle zone critiche della capigliatura. Un aumento di densità che garantisce un infoltimento naturale e non invasivo.

La Trimmer Technology elimina il peso degli ancoraggi tradizionali e per la prima volta permette di spazzolare le extension dalle radici e passare direttamente la piastra sulle applicazioni senza alcun problema.

Il sistema Trimmer Technology è un sistema “a freddo” che permette di inserire i capelli delle estensioni direttamente tra quelli della cliente senza sovrapposizioni ma creando una sinergia assoluta. Garantendo applicazioni perfette, trasparenti ed estremamente sottili.

L’azienda inoltre importa e lavora capelli di prima qualità, naturali al 100% puntando sulla qualità. I capelli utilizzati infatti sono pretrattati dalla radice per circa 4 cm con un catalizzante processo per garantire la tenuta nel tempo e la facile rimozione in fase di smontaggio.

Tipologia: Lisci- Mossi-Ricci

Gli altri servizi di Lhab – Nature

Tra i tanti servizi di Lhab – Nature, oltre il classico allungamento dei capelli, anche l’infoltimento per chi ha problemi di perdita capelli, servizio molto apprezzato soprattutto dagli uomini.

L’indebolimento e la caduta dei capelli è un problema comune e connesso a molteplici cause. Riconquistare volume e pienezza non è, però, una meta irraggiungibile grazie alla Trimmer Technology di #VIDAHAIR.

Corri in salone a scoprire questo efficace trattamento di infoltimento.

Per info: 0965812327

Corso Garibaldi 466/h – Reggio Calabria