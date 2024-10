L’Hostaria dei Campi aperta anche stasera

La nota pizzeria reggina raddoppia. Dopo il pranzo potrai gustare una buona pizza per la cena di Pasqua

Ogni momento è quello giusto per una pizza fuori dal comune. Perché no, anche la sera di Pasqua dopo il gran pranzo a cui siamo, ormai abituati!

L’Hostaria dei Campi, dopo avervi accolto a pranzo, non ce la fa proprio a lasciarvi andare e prosegue le festività con voi!

Leggi anche

Questa sera, domenica 21 aprile, infatti la nota pizzeria reggina sarà aperta per offrirvi un servizio completo e per non farvi rimanere senza i suoi fantastici prodotti.

INFO & PRENOTAZIONI

Cosa aspetti? Prenota il tuo tavolo e cena da noi con la tua squadra! Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766.

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)