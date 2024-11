L’ Hotel Parco dei principi di Roccella miglior albergo di lusso in Calabria

di Laura Maria Tavella- Da bene confiscato a miglior albergo di lusso è un risultato a cui pochi speravano.

Ma il direttore dell’albergo, Bruno Fabiano, ci ha creduto dal primo momento: «L’imperativo è fare le cose per bene», racconta il direttore in un’intervista a LaStampa.

Questo il segreto del successo per l’ “Hotel Parco dei principi” di Roccella Jonica, la villa affacciata sul mare della Locride, divenuta ormai una meta richiestissima che, proprio in questi giorni, ha ottenuto l’attestato di “Hotel di Eccellenza” da TripAdvisor, oltre alla certificazione di Trivago come il miglior albergo di lusso della Calabria.

Nominato come amministratore dal Tribunale di Reggio Calabria, a seguito del sequestro disposto dalla Dda nell’inchiesta “Cinque stelle”, Bruno Fabiano ha messo in campo la propria esperienza nel settore alberghiero per dare nuova vita a un hotel che, anche solo per la posizione, merita un riconoscimento a sè.

Come accade per tutte le cose belle, il percorso ha richiesto sacrificio e impegno. Ma l’ingrediente segreto per il rilancio non poteva che essere la qualità e la novità, con l’organizzazione di grandi eventi come “Il ballo delle debuttanti”, o l’apertura delle cucine per l’iniziativa “Chef per un giorno”.

Il tragitto dalle fondamenta costruite dal narcotraffico (secondo la testimonianza del pentito Antonio Femia una parte dei 20 miliardi di lire, convertiti poi in euro, sarebbero stati impiegati per la creazione della struttura alberghiera) all’aria pulita della legalità non è mai semplice: per respirarla, una buona base imprenditoriale è stata indispensabile.

Sono lontani i giorni in cui percorrendo le sontuose scalinate dell’hotel il ricordo del sequestro era ancora vivo: adesso l’Hotel “Parco dei principi” è il primo hotel, per la qualità del servizio offerto, in Calabria.