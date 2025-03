Libera Reggio promuove la seconda edizione del concorso ‘Libera la memoria’

Il coordinamento di Libera Reggio Calabria si prepara a vivere la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e alla marcia del 21 marzo a Trapani dal titolo “Il vento della memoria semina giustizia”. Uno dei 100 passi verso quest’importante giornata è la seconda edizione del concorso “Libera la memoria”.

Si tratta di un’importante iniziativa che coinvolge gli studenti della nostra città, ritenendo fondamentali e significative la formazione e l’educazione delle giovani generazioni perché possano comprendere l’importanza di impegnarsi e far valere i valori di legalità e giustizia. Abbiamo deciso di istituire un concorso rivolto agli studenti delle classi 2^ e 3^ delle scuole secondarie di primo grado della nostra città con l’obiettivo di rendere la memoria viva e concreta, ricordando le storie di coloro che hanno perso la vita a causa della violenza mafiosa.

“Libera la memoria” è il nome che abbiamo dato al concorso per riaffermare ancora una volta l’impegno di Libera nato prima di tutto dalla necessità e dal desiderio di stare accanto ai familiari delle vittime innocenti di tutte le mafie nello sforzo di mantenere acceso il ricordo e continuare a chiedere con loro verità e giustizia. La storia che abbiamo scelto per questa seconda edizione è quella di Angelo Versaci, vigili urbano di Calanna che ha sempre svolto con dedizione ed onestà il suo lavoro ed è stato ucciso

dalla violenza mafiosa. Una storia poco conosciuta e per la quale non esiste ancora una verità giudiziaria.

Leggi anche

Scadenza e modalità di adesione

L’adesione al concorso è richiesta entro il 15 marzo 2025, mentre gli elaborati andranno inviati entro il 5 aprile 2025 all’indirizzo e-mail reggiocalabria@territoriale.libera.it.

La premiazione avverrà nel mese di maggio 2025. Tutte le indicazioni sono contenute nel bando di concorso inviato alle scuole. Confidiamo in un’ampia partecipazione da parte delle studentesse e degli studenti reggini che hanno già dimostrato la loro sensibilità e il loro impegno nelle varie iniziative svolte insieme, certi che solo il vento del cambiamento possa davvero tenere vivo il ricordo e seminare giustizia.