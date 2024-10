‘Liberi di…e uscimmo a riveder le stelle’, il progetto solidale targato Coop. L. Nocera – VIDEO

Attraverso una piccola donazione sarà possibile aiutare tanti ragazzi in difficoltà restituendogli la libertà perduta

Liberi di abbracciarsi, liberi di baciare, liberi di andare allo stadio, liberi di lavorare.

‘Liberi di…‘ è il nuovo progetto solidale ideato dalla Cooperativa Sociale Libero Nocera che dal 1984 opera sul territorio reggino con fini esclusivamente socio-assistenziali e riabilitativi per le fasce deboli della popolazione, ma anche con interesse verso la ricerca sociale e la formazione psicosociale.

L’obiettivo del nuovo progetto è aiutare le fasce più deboli ed in particolare le persone con disabilità.

RACCOLTA FONDI ‘LIBERI DI…’ FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI UN PULMINO

La Raccolta Fondi LIBERI DI… intende raccogliere più denaro possibile per l’acquisto di un pulmino accessoriato per il trasporto da e verso il centro Solaris dei bambini, per facilitare la frequenza ed ad supportare le famiglie; il pulmino servirà anche a facilitare l’organizzazione delle attività esterne.

La Raccolta Fondi è strutturata per ricevere donazioni, con almeno euro 25,00, i donatori riceveranno una splendida maglietta, scegliendo tra le taglie disponibili, realizzata dalla PAUL MIRANDA (www.paulmiranda.it) in cui sul fronte vi è un disegno realizzato insieme ai bambini nel laboratorio Artistico del Centro Solaris.

I Donatori potranno Donare cifre anche superiori e la Rete del Dono si impegnerà a rilasciare le relativa ricevuta di beneficio fiscale.

Per maggiori info sulla Cooperativa Libero Nocera vi invitiamo a visitare il sito: www.liberonocera.it

Partner dell’iniziativa: Enrico Bonavoglia, Paul Miranda, CityNow.it

[custom_video numerazione=”1″ /]