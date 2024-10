‘Libro nero’, la Corte di Cassazione si pronuncia sull’ex assessore Naccari

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia del Tribunale del riesame che aveva accettato il ricorso della Dda di Reggio Calabria avverso la decisione del gip di non concedere la misura cautelare degli arresti domiciliari chiesta dalla procura per l’ex assessore regionale calabrese Demetrio Naccari Carlizzi.

L’esponente del Pd, difeso dagli avvocati Natale Polimeni e Giuseppe Mazzetti, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Libro Nero” per i suoi presunti rapporti con esponenti della cosca Libri di Reggio Calabria. L’esponente politico, in attesa del pronunciamento, è comunque in libertà.

Dopo la prima pronuncia del Riesame, a lui sfavorevole, la misura non era stata eseguita in attesa della decisione della suprema corte.

