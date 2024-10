Operazione ‘Libro Nero’, Falcomatà: “Fiducia nella magistratura. Non capisco attacchi nei miei confronti”

Alla fine arrivano le (attese) dichiarazioni del sindaco Giuseppe Falcomatà sull’operazione ‘Libro Nero’. Una delle pagine più tristi della storia recente reggina, con la Dda di Reggio Calabria che ha tracciato uno scenario a dir poco inquietante con ben 17 arresti e decine di aziende reggine coinvolte.

Tra le numerose dichiarazioni a riguardo di politici e rappresentanti delle istituzioni, erano mancate le dichiarazioni del primo cittadino. Anche la redazione di CityNow aveva provato a chiedere un commento a Falcomatà, che invece aveva preferito rimanere nel silenzio. A distanza di qualche giorno invece arriva il dietrofront e le dichiarazioni, rilasciate a ‘Gazzetta del Sud’.

“Ho massima fiducia nella magistratura ma anche massimo rispetto nelle persone coinvolte nell’indagine, spero che tutte possano dimostrare la loro innocenza nelle sedi opportune”. Praticamente identico il commento di Falcomatà sulla delicata posizione che vede coinvolto il cognato Naccari Carlizzi.

“Non capisco tutti questi attacchi al sindaco, che non è sfiorato dal sospetto. Credo si tratti di attacchi di natura politica, verso i quali non intendo replicare o dedicare attenzione”, le parole di Falcomatà su alcune critiche ricevute.

Il sindaco poi ha fatto una sintesi generale del momento politico che attraversa la sua amministrazione: “Abbiamo ancora tante cose da fare. A breve torneremo in piazza con S’Intesi per informare tutti i cittadini di tutte le cose che abbiamo fatto e confrontarci con loro sulle cose da fare. Proprio per le tante cose da fare devo restare al mio posto e preferisco evitare di ascoltare qualche voce dissenziente”, conclude Falcomatà.

Intanto sorprende e stupisce l’assenza del primo cittadino all’importante conferenza stampa che si terrà domani all’Aeroporto dello Stretto. Presente il presidente Sacal De Felice, il deputato Cannizzaro (firmatario dell’emendamento) e il vice ministro Castelli, il sindaco Falcomatà non figura tra i partecipanti alla conferenza che vedrà illustrate novità fondamentali per lo scalo reggino. Da sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria è un’assenza (o mancato invito, non è dato sapere) che fa rumore.