Il Liceo artistico Preti-Frangipane presenta “ JAZZ”: Mostra Pittorica nell’ambito di Roccella Jazz Festival

Continuano anche d’estate le iniziative culturali proposte dal Liceo Artistico “Preti-Frangipane”. Dal 14 al 24 agosto 2017 l’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica ospiterà la MOSTRA DIDATTICA “JAZZ” nell’ambito della XXXVII edizione della Rassegna Jazz – Rumori mediterranei “a me piace il sud” – Direttore artistico Vincenzo Staiano.

Una mostra per celebrare con il linguaggio della pittura l’antica tradizione del Roccella Jazz Festival e che vede esposti, con singolari interpretazioni creative dipinti e installazioni artistiche realizzati dagli studenti della 4E dell’indirizzo Arti Figurative seguiti dal prof. Rodolfo Malafarina sul tema proprio del connubio tra arte visiva e musica: il jazz è stato un genere musicale che ha rivoluzionato i canoni tradizionali della musica, ma ha anche rappresentato un nuovo modo di essere della società ed un fenomeno che ha profondamente influenzato la storia dell’arte.

La mostra rappresenta una importante sinergia voluta dal Sindaco di Roccella Jonica Dott. Giuseppe Certomá e dal Dirigente Scolastico Avv. Albino Barresi che hanno siglato una convenzione triennale. L’allestimento della mostra é stato curato dal prof. Nunzio Tripodi, mentre le performance che accompagnano la presenza dei visitatori sono curati dal Laboratorio teatrale delle scuole in rete Liceo Artistico “Preti-Frangipane” e Convitto Nazionale “T.Campanella” di Reggio Calabria, con la supervisione artistica di Enzo de Liguoro del Centro Studi “Quasimodo” di Reggio Calabria.