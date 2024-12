Al Liceo “G. Rechichi” di Polistena stage di danza gratuito con Raimondo Todaro

Il Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena presenta il nuovo indirizzo Coreutico con un evento speciale dedicato agli appassionati di danza. Il 18 dicembre, dalle 15 alle 17, presso il Cinema Garibaldi, si terrà uno stage gratuito guidato da Raimondo Todaro, ballerino e coreografo noto al grande pubblico per la sua partecipazione come maestro nel programma televisivo Amici.

Un’occasione unica per gli studenti

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Reggio Calabria e alle scuole di danza del territorio. Si tratta di un’attività interattiva pensata per avvicinare i giovani al mondo della danza e al nuovo percorso formativo offerto dal liceo. Per partecipare, è richiesto un abbigliamento tecnico adatto alle attività.

Il nuovo Liceo Coreutico

Durante l’evento, verrà presentato il piano di studi del nuovo indirizzo Coreutico, una novità assoluta per l’intera provincia. Il percorso offre una preparazione specifica nel campo della danza, abbinata a solide basi culturali, rappresentando un’opportunità unica per chi desidera trasformare la passione per la danza in una carriera professionale.

Come partecipare

Per iscriversi allo stage è necessario inviare una mail all’indirizzo liceocoreuticorechichi@gmail.com. L’invito è esteso sia ai singoli studenti sia alle scuole di danza del territorio.

Un evento da non perdere per scoprire un mondo di opportunità formative e creative, accompagnati da un protagonista d’eccezione come Raimondo Todaro.