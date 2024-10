Ancora un altro successo per gli studenti del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria

Gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria ancora una volta brillano per “logica, intuizione e fantasia” nei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dall’ Università Bocconi di Milano.

Il 16 marzo 2019 si sono svolte le semifinali di zona dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e ben 15 allievi del Liceo Vinci si sono distinti, nelle diverse categorie, nella semifinale dei Campionati Internazionali della competizione promossa dalla Bocconi.

LEGGI ANCHE

Gli allievi che si sono affermati nella semifinale della competizione sono:

per la categoria C2 (studenti di terza media e prima superiore ):Crea Claudia ( classe 1L) ,allieva della prof.ssa Donatella Romeo; Falduto Iris e Tedesco Giorgio (classe 1H, sezione matematico-scientifico) allievi del prof. Maurizio Panzera, Iannelli Elena (classe 1C), allieva del prof. Lucio Ficara.

Per la categoria L1(studenti di seconda, terza, quarta superiore): Catalano Lavinia, Covani Valeria e Pellicano’ Francesa (classe 2AA, sezione matematico-scientifico),Ciccone Annri’, Roscitano Elisa e Santoro Massimiliano (classe 3A), allievi della prof.ssa Angela Arcidiaco; Giglietta Samuele (classe 4A), allievo della prof.ssa Emanuela Siciliano; Labate Andrea (classe 4N), allievo del prof. Antonio Montalto.

Per la categoria L2 (studenti di quinta superiore e biennio universitario): Benedetto Antonino (classe 5E), allievo della prof.ssa Francesca Praticò; Fazzino Giulia e Latella Luca (classe 5O) allievi del prof. Giuseppe Marra.

I “Campionati internazionali di Giochi matematici” sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si sono svolte in 100 sedi di tutta Italia il 16 marzo 2019), nelle quali vengono selezionati i partecipanti alla finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi, l’11 maggio 2019).

I nostri allievi parteciperanno alla finale nazionale di Milano, nella quale verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale di Parigi di fine agosto 2018. La squadra sarà costituita dai primi cinque classificati delle categorie C1 e C2 e dai primi tre classificati delle categorie L1, L2.

In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti devono risolvere un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) in 120 minuti per le varie categorie.

Nella semifinale, alla quale hanno partecipato i nostri allievi, sono stati selezionati solo il 10% dei partecipanti per prendere parte alla finale nazionale.

I Giochi Matematici organizzati dalla Bocconi (Giochi d’Autunno) si sono svolti in tutta Italia, nel novembre scorso; l’organizzazione è stata curata per il Liceo Leonardo da Vinci di Reggio Calabria dalla prof.ssa Myriam Calipari, responsabile del progetto.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuseppina Princi si complimenta con gli allievi e con i loro docenti per il lavoro svolto nella cura delle eccellenze e per la qualità della didattica.