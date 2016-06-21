Lidi e orari di chiusura: il sindaco incontra i proprietari. Ordinanza modificata ?

Riunione a Palazzo San Giorgio tra il sindaco Falcomatà e i gestori dei lidi sugli orari di chiusura della musica e sulle richieste di deroghe

Si è svolta oggi, presso Palazzo San Giorgio, la riunione tra il sindaco Falcomatà e i proprietari degli stabilimenti balneari. Sul tavolo la questione relativa agli orari di chiusura che sta tenendo banco in questi giorni. L’ordinanza firmata dai commissari nel 2013 parla chiaro (clicca qui) la richiesta degli esercenti si è riferita ad alcune possibili modifiche.

Le richieste dei gestori sugli orari della musica

Posticipare di mezz’ora l’orario di chiusura della musica (stop alle 2 invece dell’1.30 nei giorni infrasettimanali e alle 3 nei weekend, non alle 2.30 come previsto nell’ordinanza) e ‘allargare’ la stagione estiva, facendola partire nel mese di maggio e terminare ad ottobre: queste le proposte avanzate dagli esercenti i quali hanno lanciato anche l’idea di apertura degli stabilimenti balneari anche nel periodo di autunno e primavera.

Per il prossimo weekend, l’ultimo di giugno, probabile che l’orario venga allineato a quello del periodo di luglio ed agosto, con lo stop della musica previsto quindi per le 2.30. Chiesta la possibilità, da parte degli esercenti, di poter usufruire di deroghe e permessi speciali in occasioni di eventi particolari che coinvolgano gli stabilimenti balneari.

Avanzata una proposta formale all’amministrazione comunale, firmata da tutti i proprietari degli stabilimenti balneari. Il Sindaco Falcomatà ha ascoltato le richieste e assicurato che ne discuterà con la giunta, garantendo una risposta in tempi brevi. E’ nei poteri del primo cittadino, infatti, rivedere l’ordinanza firmata dai commissari nel 2013 e apporre una o piu’ modifiche.

Più vigilanza sul lungomare

Preoccupati per alcuni episodi accaduti nelle scorse settimane, gli esercenti inoltre hanno richiesto un aumento della vigilanza sul lungomare, cosi da evitare possibili liti e risse tra i giovani. Anche in questo caso l’amministrazione comunale ha ascoltato con attenzione e cercherà di venire incontro alle richieste degli esercenti.