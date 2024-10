Estate ‘infinita’ a Reggio, la richiesta degli imprenditori al Comune: ‘Lidi aperti anche in inverno’

Lidi aperti a Reggio Calabria anche in inverno? Qualcosa si muove. Nelle scorse settimane, scrivevamo dell’inspiegabile paradosso che vive la città: un fermento di turisti che in riva allo Stretto non si vedeva da almeno un decennio, con gli stessi però che si muovono spaesati sulla parte bassa del lungomare Falcomatà complici i chioschi tristemente chiusi e l’unico lido ancora aperto che è il Pepy’s Beach.

Anche dopo la conclusione della stagione estiva, quotidianamente sono centinaia i turisti che presenziano sul Lungomare Falcomatà, approfittando delle temperature favorevoli per concedersi un bagno nelle acque reggine. Ascoltando il loro parere, le risposte paiono quasi ‘concordate’ per quanto simili.

Dopo l’apprezzamento per la bellezza incantevole della città, per il clima piacevole, per le eccellenze enogastronomiche reggine (e le puntualizzazioni su tutto quello che non va, a partire dai rifiuti) arriva un interrogativo posto all’unisono riguardo appunto l’assenza di locali aperti, tranne uno, sulla parte bassa del lungomare.

Per quanto riguarda i 3 chioschi andati a bando nei mesi scorsi, ritardi e lungaggini hanno impedito l’apertura entro l’estate 2024, grave pecca che ha inciso nell’offerta a reggini e turisti, oltre a danneggiare gli imprenditori vincitori del bando che avevano già affermato nei mesi scorsi come a causa dei lavori di riqualificazione sarebbe stato impossibile aprire entro la fine dell’estate, cosa poi effettivamente verificatasi.

La richiesta degli imprenditori reggini

Rispetto invece gli stabilimenti balneari, c’è da evidenziare l’apprezzabile iniziativa degli imprenditori reggini titolari delle concessioni balneari, i quali hanno stimolato l’amministrazione comunale nei giorni scorsi con una richiesta ufficiale.

“Considerata la situazione climatica della nostra città che consente anche nelle giornate invernali di poter apprezzare la bellezza del nostro lungomare, l’incremento delle presenze in città dei turisti grazie alle nuove rotte RayanAir, e considerato che gli stessi turisti sono attratti dalla nostra meravigliosa vista sullo Stretto. Chiediamo di consentirci di continuare la nostra attività ricettiva con somministrazione di alimenti e bevande anche nel periodo invernale, smontando solo la parte della balneazione e mantenendo i servizi dell’area della Ristorazione. Inoltre, proseguendo l’attività anche nel periodo invernale, potremmo garantire innumerevoli servizi alla città, tra cui quello del punto ristoro, di pulizia e di sorveglianza della Via Marina bassa”, si legge nel documento firmato nei giorni scorsi dagli imprenditori reggini titolari dei lidi sul Lungomare. Si attende adesso una risposta da parte dell’amministrazione comunale: secondo quanto raccolto, previsto in questo senso un incontro nella giornata di venerdi alla presenza del consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella.