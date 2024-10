Lido Comunale di Reggio, riapertura a luglio? Agibili solo 122 cabine

Avviata concessione servizi per il Lido Comunale. Possibile che si arrivi alla prima metà di luglio per la riapertura con capienza ridotta

Manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione dei servizi per la gestione del Lido Comunale Genoese Zerbi e punto Ristoro Torre Nervi –

Scadenza:

Ore 12 del quindicesimo giorno naturale e consecutivo a partire dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio (10/06/2019) del Comune Reggio Calabria.

CLICCA QUI per tutti i documenti relativi all’avviso pubblico

LEGGI ANCHE

Bisognerà attendere forse la prima decade di luglio per rivedere nuovamente aperto il Lido comunale di Reggio. Quest’anno la struttura -secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud- avrà una capienza ridotta: solo 122 cabine su un totale di 717. Molte ormai non sono agibili e il Comune non vuole rischiare per questioni inerenti la sicurezza della struttura.

Entro il 25 giugno i privati che vorranno prendere in gestione la struttura balneare e il punto ristoro di Torre Nervi potranno presentare l’offerta a Palazzo San Giorgio. Quindi l’apertura della buste e la pulizia. Passerà tempo, quindi, prima che la struttura sia nuovamente fruibile.