Lido Comunale, Forza Italia attacca: “E’ inagibile, Falcomatà prende in giro i reggini”

Continuano le proteste degli utenti del Lido comunale di Reggio. In questi giorni alcuni esponenti di Forza Italia sono andati in sopralluogo nella struttura balneare situata nel cuore della città.

Mary Caracciolo ha puntato l’indice sul divieto di balneazione che da anni vige al Lido.

“Un Lido comunale dove, nonostante un mare stupendo, non è possibile bagnarsi. Sono almeno 5 anni – sottolinea la capogruppo consiliare di FI – che sollecitiamo interventi per consentire la balneazione.

Massimo Ripepi, consigliere di Forza Italia, attacca il sindaco Falcomatà.

“Prende in giro i cittadini, rendendo disponibile qualche cabina in un Lido che di fatto è inagibile.

Falcomatà dice di avere un progetto futuro per il lido ma in realtà non è cosi. Il vero progetto lo abbiamo noi, e si tratta del famoso Waterfront, fantastica idea che il sindaco Falcomatà ha accantonato solo per motivi politici. Noi invece il Waterfront lo realizzeremo, ridisegnando completamente lo skyline della città”.