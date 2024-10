Sgombero Torre Nervi, Brunetti sul futuro del lido: ‘Al vaglio diverse ipotesi’

Il sindaco Brunetti, comunque, ha fatto sapere che vi è già l'interessamento da parte di alcuni imprenditori nel prendere in gestione la struttura

Nella giornata odierna la Torre Nervi, una delle strutture, insieme al lido comunale, storiche della città di Reggio Calabria è tornata a far parlare di sé. Il motivo? Un’ordinanza di sgombero che ha scatenato un po’ di confusione in centro città.

L’operazione interforze ha visto la massiccia partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, al fine di liberare i locali della torre.

Il sindaco Paolo Brunetti, però, non esclude la possibilità di una destinazione “ristorativa” della struttura.

L’opera, lo ricordiamo, rientra nel più ampio progetto di restyling del Lido comunale.

Leggi anche

Il futuro di Torre Nervi

Secondo quanto raccolto da CityNow, per la struttura in cui si sono scritte pagine e pagine della storia della città dello Stretto è in atto una fase di progettazione che le darà un nuovo volto e, forse anche una nuova destinazione.

Il sindaco Brunetti, comunque, ha fatto sapere che vi è già l’interessamento da parte di alcuni imprenditori nel prendere in gestione la struttura. I tempi di realizzazione, però, devi vari step necessari non saranno di certo brevi.

I lavori al lido comunale

“La riqualificazione va avanti – ha detto l’inquilino di Palazzo San Giorgio a proposito del lido comunale. Oltre all’abbattimento delle cabine a nord, è in programma anche la riqualificazione della stecca di cabine lato mare, oltre che delle aree verdi”.

Anche nel caso del lido, l’amministrazione sta vagliando diverse opzioni:

“Stiamo cercando di capire se circoscrivere la parte della ristorazione per metterla a bando e renderla così operativa già per l’estate 2023”.

Non sarebbe, invece, in dubbio la destinazione d’utilizzo degli altri spazi, da sempre dedicati alla collettività.