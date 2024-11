Ligabue ‘si raddoppia’. Due i concerti a Reggio Calabria

Il ’Made in Italy – Palasport 2017 di Ligabue, come prevedibile, inizia a dilatarsi e nuove date sono state aggiunte a quelle annunciate. I live di Roma e Milano diventano quattro e raddoppiano i set a Acireale, Reggio Calabria, Bari, Perugia, Brescia e Padova.

E si informa che a breve verranno inseriti in programma anche concerti in Liguria e Sardegna. Il rocker emiliano dunque sarà a Reggio Calabria il 20 e 21 febbraio del 2017, due date da segnare sul calendario per i numerosi fan.

Queste le date attualmente confermate del tour prodotto e organizzato da Riservarossa e F&P Group: 3, 4, 6 e 7 febbraio al PalaLottomatica di Roma;14 e 15 al Pal’Art Hotel di Acireale (Catania); 20 e 21 al Palasport di Reggio Calabria; 24 e 25 al PalaFlorio di Bari; il 27 al PalaSele di Eboli; il 3 marzo al PalaMaggiò di Caserta; 6 e 7 al PalaEvangelisti di Perugia; il 10 al Modigliani Forum di Livorno; 13 e 14 al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; il 17 al PalaTrieste di Trieste; il 20 all’Adriatic Arena di Pesaro; il 22 e 23 al Nelson Mandela Forum di Firenze; il 28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino; 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia; il 4 e 5 nuovamente al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; il 7 e 8 all’Unipol Arena di Bologna; il 10 al 105 Stadium di Rimini; il 19 al Palaonda di Bolzano; il 21 e 22 all’Arena Spettacoli Fiera di Padova; il 24 al Palaprometeo di Ancona.