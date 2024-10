Ligabue a Reggio Calabria con il nuovo tour ‘Dedicato a noi’

Ritorno in riva allo stretto per il rocker emiliano. Date e info

Il tour sarà la giusta prosecuzione dell’uscita del nuovo album, Dedicato a noi, prevista per il prossimo settembre. Il disco, di cui Luciano non ha al momento svelato molto, conterrà 11 tracce e alcune di essere le suonerà in anteprima nei due luce estivi di luglio.

Il nuovo lavoro di inediti , a cui lo stesso Luciano ha ammesso di aver “lavorato tantissimo ” in questi anni, è stato già anticipato dal singolo Riderai, che sarà una delle ballad del disco, in cui però ci saranno pezzi più “tirati” com’è nel suo stile.

Le date del tour

09 ottobre 2023: VERONA – ARENA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALASELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno. Per gli iscritti al barMario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 giugno.