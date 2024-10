“Lights in the storm – Giuseppe Torcasio e Paolo Pisani” a Lamezia Terme

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 5 Marzo 2017 a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, presso il Crac, Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee, si terrà la mostra dal titolo: “Lights in the storm-Giuseppe Torcasio e Paolo Pisani”.

In mostra, possiamo ammirare le opere di due artisti: Giuseppe Torcasio e Paolo Pisani. Nel primo caso, l’artista propone una serie di sue fotografie caratterizzate da volti, gesti, azioni che sono ambientate principalmente in alcuni uffici postali del sud Italia e che mettono in evidenza il suo estro creativo.

Nelle sue foto, spiccano in modo prevalente le figure delle persone che animano gli uffici postali attraverso i gesti quotidiani.

Il secondo artista, invece, ci propone, per l’occasione, una serie di opere tratte dal suo ultimo progetto artistico “Marco”. In questo particolare contesto, l’artista si interroga sulla condizione naturale e spirituale di incertezza che sovrasta tutte le cose del creato lasciando in sospeso delle domande spesso irrisolte a cui il visitatore cerca di dare una giusta risposta attraverso l’interpretazione delle opere.

La rassegna è organizzata dal Crac, Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ). Le mostre sono visitabili tutti i giorni fino al 5 Marzo 2017, eccetto lunedì dalle ore 16 fino alle ore 21.