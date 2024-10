“Lights in the storm” a Lamezia Terme

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 4 dicembre prossimo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, presso il Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee, si svolge “Lights in the storm”.

Si tratta di un evento organizzato dal CRAC, Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ) che comprende: arti visive, danza, musica, installazioni ed eventi legati al food di qualità. Per l’occasione, possiamo assistere alla mostra di Elisa Muliere intitolata ‘Portraits’ e alla rassegna fotografica dal titolo ‘Travelgum’, di Salvatore Amato.

La prima presenta un’installazione site specif che ci permette di captare l’ estro più profondo dell’artista. Si tratta di dodici figure in carta, sporche, intagliate e dipinte in maniera dura e all’apparenza in modo grezzo. L’artista rappresenta l’immagine dell’uomo immergendolo in un contesto primordiale, enigmatico, quasi mitico.

Il secondo artista, Salvatore Amato, invece ci mostra degli scatti realizzati in luoghi differenti sia italiani che stranieri, regalandoci delle immagini che focalizzano i suoi viaggi in particolare alla ricerca della scoperta del diverso. L’artista si sofferma sulle diverse culture e sui loro diversi personaggi. Tutte e due le mostre di “Lights in the Storm”.sono visitabili fino al 4 dicembre, tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 16:00 alle 21:00.

CRAC Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee

Via Piersanti Mattarella, 11 – Lamezia Terme CZ

www.crac.eu