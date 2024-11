Lilah Ramz e la moda…che torna di moda.

di Fabiana Tripodi – La creatività, questa sconosciuta! Eh si sembra proprio così! Ogni giorno ci ritroviamo circondati da immagini, abiti e idee che sembrano di prima mano ma che in realtà appartengono ad epoche diverse, a mentalità passate!Lilah Ramzi, studentessa americana di storia della moda, si è accorta, studiando, che le fotografie più famose, lanciate da fotografi, magazine e stilisti, hanno radici più profonde in tempi non sospetti. Così ha creato un blog, partnouveau.com, per abituare i nostri occhi contemporanei a riconoscere e dare credito a ciò che è venuto prima! Rimarrete basiti e vi verrà sicuramente voglia di conoscere il più possibile la storia della moda, per capire quando il materiale “creativo” è realmente tale o se è solo un’interpretazione di un lavoro già realizzato o addirittura un vero e proprio plagio di opere altrui!VISITA ADESSO IL SITO DI FABIANA TRIPODI: www.mode0n.blogspot.iwebsite