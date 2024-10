Lillo Foti torna nel calcio? L’indiscrezione è del Corriere dello Sport

In casa Livorno si stanno vivendo giornate intense, e da domani ci si proietterà verso la cessione del club: Spinelli lascerà dopo ben 21 anni di presidenza.

Sono già presenti sul tavolo diverse proposte, ma quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport è davvero clamoroso: Lillo Foti, ex Presidente della Reggina, sarebbe il referente di un gruppo italiano che avrebbe già versato la caparra di 100 mila euro per il diritto alla prelazione. Questa cordata di Bologna vorrebbe che la famiglia Spinelli rimanesse con una quota di minoranza almeno per un altro anno.