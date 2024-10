Reggio Calabria da record a ‘Linea Verde Life’

Sarà per i reggini sparsi in tutto lo Stivale, per la sua storia millenaria o per la curiosità degli italiani di scoprire le bellezza di una terra spesso citata unicamente per fatti di mafia, Reggio Calabria ha conquistato un piccolo, grande traguardo grazie a Linea Verde Life.

Record a Linea Verde Life per Reggio Calabria

La puntata interamente dedicata alla Città Metropolitana, andata in onda sabato su Rai1, ha registrato il secondo record stagionale per il programma televisivo condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi.

“Un bel riconoscimento per un territorio che merita di essere mostrato e raccontato al meglio” si legge in un post Facebook della Metro City.

Diverse sono state le critiche mosse al programma televisivo che, ovviamente, ha mostrato all’Italia i punti di forza del territorio.

Marcello Masi e Daniela Ferolla hanno esplorato in lungo ed in largo la città partendo da quello che è da sempre considerato il “chilometro più bello d’Italia”. I due conduttori si sono divisi poi fra spiagge e montagne alla ricerca di innovazione ed eccellenze. Tra questi il laboratorio d’ingegneria marina del Noel e l’anoneto Bilardi.

Se vi siete persi la puntata, potete vederla qui su RaiPlay: https://bit.ly/3vavU2L