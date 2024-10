L’infinita passione di Italica Sport, presentato il nuovo brand del Parco Caserta Sport Village

Venerdì 10 novembre 2017. Un giorno importante per il Parco Caserta Sport Village, da segnare in rosso sul calendario dei grandi eventi.

Il centro sportivo più grande di Reggio Calabria, definito ‘eccellente‘ dal presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò in sede di inaugurazione, e che ha riaperto da poco meno di un anno, ha presentato il nuovo brand sportivo “Italica Sport” che abbraccia le quattro squadre di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico.

Quasi un centinaio le persone coinvolte che hanno voluto assistere alla conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sportivo. Presenti all’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Comi, il responsabile della struttura Marco Polimeni, l’ideatore del logo del brand Paolo Giosuè Genoese, i tecnici Bruno Cilione (nuoto e nuoto sincronizzato), Francesca Ieracitano (pattinaggio artistico) e Giacomo Mannino (pallanuoto) e il consigliere del Comune di Reggio Calabria delegato allo Sport Giovanni Latella.

“La rinascita di una nuova struttura sportiva rappresenta, per ogni territorio, un segnale di ripresa. E Reggio Calabria ha riabbracciato il suo parco riappropriandosi di una location storica che oggi è tornata ad essere finalmente accessibile a tutti“.

Queste le parole del consigliere Latella che ha salutato i giovani sportivi di ‘Italica Sport‘ portando i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Chi ha deciso di iscriversi ed avvicinarsi al Parco Caserta Sport Village lo ha fatto per far parte di un vero centro sportivo, unico al sud Italia.

“Il cuore del parco caserta batte ancora più forte e pulsa di nuove emozioni perché oggi presentiamo la vera anima del centro sportivo – spiega Marco Polimeni – ogni grande centro sportivo deve avere al proprio interno vere e proprie squadre per onorare l’aspetto agonistico che fa parte del dna di ogni sportivo. Oggi presentiamo il nuovo brand che raggrupperà le squadre del Parco Caserta Sport Village che parteciperanno a breve a varie competizioni agonistiche. Pallanuoto, pattinaggio artistico, nuoto e nuoto sincronizzato. Il nome che abbiamo scelto per questo importante progetto sportivo è Italica Sport, un nome che rappresenta un forte legame con il nostro territorio, la nostra terra, l’area in cui siamo nati e cresciuti. In pochi sanno, parlo soprattutto delle nuove generazioni, che tutto è partito dalla calabria con Pitagora, la Calabria infatti e la zona della Magna Grecia, un tempo si chiamava Italia e siamo stati noi a diffondere la cultura, anche quella sportiva, in tutto il Mediterraneo. Con Italica si identificavano nel popolo italico più gruppi di popoli stanziati nell’Italia antica e quindi nella Calabria. Le ambizioni delle quattro squadre che oggi presentiamo sono tante e il termine Italica che ci rappresenta deve essere da stimolo per i nostri ragazzi ad ambire a scenari di carattere nazionale confrontandosi possibilmente con società sportive di tutta l’Italia.”.

Ecco allora l’idea di dar vita ad un nuovo brand che raggrupperà le varie squadre del Parco Caserta Sport Village che a partire dal prossimo anno parteciperanno alle rispettive competizioni agonistiche.

“Per quanto riguarda il logo – spiega il grafico Paolo Genoese – l’idea nasce dal concetto di infinito. L’atleta si deve porre sempre gli obiettivi precisi ma senza limiti. Deve sempre andare alla ricerca di un qualcosa di più grande senza appunto creare confini. Ci deve essere una continua ricerca proprio perché le possibilità di traguardo sono infinite…Il concetto del logo parte proprio da questa idea di infinito”.

“Chi cerca l’infinito non ha che da chiudere gli occhi” diceva Milan Kundera..e quando gli atleti arrivano al traguardo per quell’istante chiudono gli occhi….”.

Passione, sudore, competitività, agonismo e grinta, sono le parole che hanno animato la prima uscita di Italica, settore nuoto nella mattinata di domenica. La prima gara di una lunga serie che vedrà protagonisti i piccoli sportivi della ‘Italica Sport‘.

