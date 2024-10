L’iniziativa “Salotti urbani” fa tappa a Reggio Calabria

Saranno gli ambienti suggestivi e accoglienti della libreria Spazio Open a ospitare, giovedì 13 dicembre alle ore 17.00, l’ultima tappa dell’edizione zero di Salotti Urbani. Un’iniziativa corale, itinerante, ideata e promossa dal CSV dei Due Mari insieme a 19 associazioni di volontariato della città che, come racconta il presidente del Centro Ignazio Giuseppe Bognoni, è finalizzata ad “abitare” luoghi forse inconsueti per il volontariato, creando occasioni di incontro tra profit e non profit. Un connubio forse singolare, ma proprio per questo foriero di opportunità di contaminazione tra le molteplici personalità che la nostra città esprime e accoglie. Per far incontrare pensieri ed esperienze plurimi in una sorta di riflessione collettiva aperta a tutta la cittadinanza.

Come per i precedenti Salotti Urbani che ci hanno fatto compagnia nei mesi di luglio, settembre e ottobre, lo stile di quest’ultimo incontro sarà quello di una conversazione a più voci, leggera e informale. Con, in questo caso, una piccola/grande novità. A scandire il ritmo del confronto sul tema “il coraggio di essere vento. Per una ecologia dell’abitare la vita”, insieme alla brillante conduzione di Anna Briante, ci saranno le tele di Irene Crupi. Tele raccolte in una quadrilogia dal titolo “La Terapia”, racconto di un viaggio che ha il sapore di casa e il suono dell’infinito. Come dell’infinito ci racconteranno le tante voci dei volontari presenti che, affidandosi al vento, hanno scelto di abitare il mondo come la propria casa. Con libertà e responsabilità. Le stesse con cui imparare a leggere e ad accogliere i cambiamenti dentro e fuori di noi, avendo il coraggio di cambiare, di sperimentare, di sognarsi o di sognare qualcosa che ancora non è. Con la consapevolezza che qualcosa, o più di qualcosa, lasceremo a chi verrà domani, dopo di noi. Con la certezza di essere in connessione con loro, la natura e con l’intero universo.

Un modo di abitare la vita di cui ci racconterà anche il nostro ospite Fabio Macagnino, cantautore calabrese che, come vento, fa suonare la sua arte di passato, presente e futuro. Le cui canzoni suggeriscono un invito a lasciarsi andare, leggeri e senza paura, a quegli indugi e desideri che rendono la vita degna di essere vissuta. E ancora le ospiti Armelle Greco e Giulia Squillaci dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ci mostreranno come spiritualità e scienza siano più vicine di quanto spesso si immagini, conducendo entrambe, anche se con linguaggi diversi, a una visione dell’immensità che ci circonda intima e capace di pacificare.

Come consuetudine la Compagnia Spazio Teatro si prenderà cura di noi con alcuni contributi scenici che faranno da incipit alla riflessione collettiva. I cittadini presenti saranno invitati a essere parte attiva dell’incontro, aperto a tutti e gratuito.