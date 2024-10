L’istruttrice azzurra Regis: “Un piacere tornare a Reggio Calabria”

I tecnici Cremonini, Regis e Greco hanno fatto visita alla città dei Bronzi.

La Fip Calabria su indicazione del componente dello Staff Nazionale Minibasket e Scuola, Tonino De Giorgio e della Responsabile Minibasket regionale Claudia Soppelsa ha organizzato un nuovo Clinic dedicato al mondo del Minibasket.

Spazio e seguito per il Clinic Nazionale del settore e platea ricca ed attenta nel maxi impianto reggino.

A distanza di qualche settimana, in Calabria è ritornata Roberta Regis, tecnico azzurro che aveva illustrato le sue argomentazioni relative al Minibasket anche in occasione della “Giornata Azzurra”

”Sono tornata a Reggio Calabria con piacere – ha dichiarato Roberta Regis- Rispetto all’esperienza della “Giornata Azzurra” abbiamo cambiato argomentazione.

L’argomento era riservato ad una fascia d’età nel quadro di abilità di un gruppo Aquilotti.

Abbiamo affrontato il tema di come iniziare una lezione di Minibasket, un tema molto richiesto dai nostri istruttori.

Abbiamo dato alcuni sputi su come secondo noi si debba iniziare una lezione sia dal punto di vista del carico che dal punto di vista cognitivo.

Abbiamo fornito dati ed argomentato sullo start di ogni lezione. Una grande risposta di Reggio Calabria: tanta attenzione da parte di tutti i presenti e bravissimi i bambini in campo.

La cornice è stata godibile anche perché in un Palasport come il PalaCalafiore diventa tutto più facile e bello”.