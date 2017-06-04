L’Italico sbanca alla Nivarata di Acireale

Il gruppo di Conpait gelato guidato dal delegato Calabria Davide Destefano e dal presidente Ida di Biagio con i gelatieri Giuseppe Arena , Giancarlo Losacco , Fulvio Massimino e Chiara Lizzio ha prodotto ITALICO l’ormai diffusissimo gusto durante un cooking show che si é tenuto sul palco della NIVARATA di Acireale . Nel suggestivo scenario della piazza Acese era presente anche il maestro indiscusso della gelateria italiana Luca Cavieziel . Questi ,autore di numerosissimi testi considerati pietre miliari del sapere dei gelatieri ,nonostante i suoi oltre 90 anni ha onorato i presenti degustando la deliziosa preparazione a base di ricotta complimentandosi per il messaggio di fratellanza Unione e collaborazione promosso grazie a questo progetto . Un passo in più nel percorso intrapreso dall’artigiano reggino ma complimenti a tutto il gruppo ormai simbolo di coesione e grazie al grande maestro per le sue belle parole .