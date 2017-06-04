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L’Italico sbanca alla Nivarata di Acireale

I gelatieri reggini di Conpait gelato preparano il gusto Italico durante un cooking show sul palco della Nivarata di Acireale

04 Giugno 2017 - 15:27 | di Eva Curatola

Gelatieri di Conpait gelato al cooking show della Nivarata di Acireale per il gusto Italico

Il gruppo di Conpait gelato  guidato dal delegato Calabria Davide Destefano e dal presidente Ida di Biagio  con i gelatieri Giuseppe Arena , Giancarlo Losacco , Fulvio Massimino e Chiara Lizzio ha prodotto ITALICO l’ormai diffusissimo  gusto durante un cooking show che si é tenuto sul palco della NIVARATA di Acireale . Nel suggestivo scenario della piazza Acese era presente anche il maestro indiscusso della gelateria italiana  Luca Cavieziel . Questi ,autore di numerosissimi testi considerati pietre miliari del sapere dei gelatieri ,nonostante i suoi oltre 90 anni ha onorato i presenti degustando la deliziosa preparazione a base di ricotta complimentandosi per il messaggio di fratellanza Unione e collaborazione promosso grazie a questo progetto . Un passo in più nel percorso intrapreso dall’artigiano  reggino ma complimenti a tutto il gruppo  ormai simbolo di coesione e grazie al grande maestro per le sue belle parole .

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