Reggio, caos in piazza Duomo: lite tra familiari durante la festa

Momenti di apprensione nella serata di ieri in piazza Duomo a Reggio Calabria, dove è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte diverse persone, secondo quanto appreso legate da rapporti di parentela.

L’episodio si è verificato mentre la zona era particolarmente affollata, visti i giorni della festa patronale dedicata alla Madonna della Consolazione ed il tradizionale appuntamento con le tarantelle. Le urla, le botte e il parapiglia hanno richiamato l’attenzione generale dei tanti presenti.

Una lite, degenerata rapidamente in spintoni e colpi, proprio di fronte la Cattedrale, ha scatenato preoccupazione tra i presenti, molti dei quali si sono allontanati per evitare di restare coinvolti, mentre altri hanno filmato la scena.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause della rissa e definire eventuali responsabilità.