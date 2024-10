Liu jo Uomo Reggio Calabria, stile ed eleganza a 360°

Liu jo Uomo, la bellissima boutique dedicata all’universo maschile, riapre le sue porte ai reggini.

Situato sul corso Garibaldi, lo store appare, dopo il re-opening di domenica 15 dicembre, completamente trasformato. Spazi più ampi e ancora più moderni, un nuovo concept espositivo adottato per rendere ancora più emozionante l’esperienza d’acquisto di chi non smette di amare il ‘buono e bello’.

Il Brand Liu Jo Uomo propone nelle sue collezioni diversi target relativi al gusto, pur mantenendo un’identità ben precisa, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Partner dello store di Reggio Calabria è il Cavalier Bartolo Bonavoglia, noto imprenditore calabrese che ha fatto del suo gusto e della sua passione per il fashion system un “empire”. Un uomo non convenzionale ma allo stesso tempo ancorato ai principi e ai valori tradizionali, innamorato della sua terra che cerca di far brillare ad ogni occasione.

INFO

Liu jo Uomo si trova su Corso Garibaldi n. 69 – 71

Instagram