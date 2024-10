Torna ‘Live Break’, ArciGay presenta il progetto ‘Stronger Together’

Torna “Live Break”, il format ideato dalla redazione di CityNow che intende offrire ai lettori un aggiornamento costante e puntuale, con notizie dell’ultima ora, ed approfondimenti che interessano il territorio reggino e con uno sguardo rivolto anche all’intera Calabria.

Il contenuto smart che negli ultimi anni ha riscosso successo in città, andrà in onda, sulla nostra pagina Facebook ‘CityNow‘, ogni venerdì alle 14:30. Conduce il direttore Vincenzo Comi. Si parlerà di politica e attualità con interviste in esclusiva e in diretta.

Si parte oggi, venerdì 6 ottobre, con Michela Calabrò, presidente ArciGay ‘I due Mari‘ Reggio Calabria per la presentazione del progetto Stronger Together.