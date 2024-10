[LIVE] Catania-Reggina, segui la sfida su CityNow.it!

Una sfida che, appena dieci anni fa, valeva la Serie A. Catania e Reggina si ritrovano, nel girone C di Serie C, in una sfida davvero affascinante, nonostante le diverse posizioni di classifica delle due squadre. Etnei in lotta per la promozione in cadetteria, amaranto per non scivolare nel baratro della zona play-out. Segui su CityNow.it, a partire dalle 13.50, il match del Massimino in diretta!

CATANIA-REGGINA 2-1 (4′ Curiale, 52′ Curiale, 81′ Laezza) FT

16.24 – FINE SECONDO TEMPO, Reggina battuta al Massimino dal Catania. Finisce 2-1 per gli etnei.

90′ – Cinque minuti di recupero.

85′ – CONDEMI ESPULSO! Ingenuo il numero 25 degli amaranto, già ammonito, che ha fermato irregolarmente una ripartenza catanese prendendosi il secondo giallo della sua gara. In precedenza Reggina pericolosissima, con Pisseri a compiere un autentico miracolo su una botta, da centro area, di Sparacello.

Il capitano di giornata della Reggina tiene in vita i compagni, sfruttando una sponda di Bianchimano su azione d’angolo e mandando la palla alle spalle di Pisseri.

81′ – RETE DELLA REGGINA! RIAPRE LA PARTITA GIULIANO LAEZZA!

75′ – Reggina che ha ormai mollato la presa. Catania padrone del campo dopo il raddoppio ad opera di Curiale, con i ragazzi di Agenore Maurizi incapaci di creare alcun tipo di pericolo. Ulteriore nota negativa è l’infortunio di Ivan Castiglia, fuori in barella. Giornata nerissima per il sodalizio dello Stretto.

65′ – Catania che adesso rischia di dilagare. In pochi minuti, i ragazzi di Lucarelli hanno sfiorato la terza rete, prima con lo scatenato Curiale, poi con Di Grazia. Pare sia subentrata la rassegnazione fra le fila della Reggina, nonostante il quadruplo avvicendamento tentato da Maurizi.

55′ – Altro avvio shock per la Reggina, colpita ancora dopo pochi minuti da Curiale. Compito, adesso, durissimo per i ragazzi di Maurizi. Che, nel frattempo, stravolge la formazione iniziale: dentro Sparacello, Castiglia, Provenzano e Condemi, fuori Tulissi, Mezavilla, Marino e Fortunato. Centrocampo completamente ridisegnato.

52′ – Raddoppio del Catania, ancora in goal Curiale. Altro errore colossale della retroguardia amaranto: Marchese con uno scavetto lancia Manneh, eludendo l’intervento di Hadziosmanovic. Il colored di Lucarelli vede l’inserimento solitario della punta nell’area piccola amaranto, servendolo con precisione, con Curiale che, da due passi, non può assolutamente sbagliare.

15.34 – SI RIPARTE, al via il secondo tempo. Nessun cambio fra Catania e Reggina.

Primi quarantacinque minuti abbastanza piatti a Catania. Dopo l’iniziale vantaggio, infatti, gli etnei non hanno dimostrato interesse ad attaccare ulteriormente, lasciando l’iniziativa nelle mani della Reggina. La squadra di Agenore Maurizi, tuttavia, ha palesato ancora una volta la totale mancanza di idee che ha contraddistinto gli ultimi tre mesi della stagione, non riuscendo mai a calciare verso lo specchio della porta difesa da Pisseri.

15.19 – FINE PRIMO TEMPO

40′ – Copione del match che non cambia, quando mancano pochi minuti al termine del primo tempo. Ci ha provato Tiziano Tulissi, il migliore della Reggina nel primo tempo, ad impensierire Pisseri. Il suo lob, però, dal limite dell’area etnea ha terminato la propria corsa sui tabelloni pubblicitari dello stadio Massimino.

30′ – Scocca la mezz’ora al Massimino, con il Catania che continua a condurre grazie alla rete di Curiale al quarto minuto. Ospiti che continuano a faticare ad arrivare dalle parti di Pisseri: gli etnei, infatti, dopo l’1-0 non hanno premuto sull’acceleratore ma neanche rischiato praticamente mai. In un minuto, poi, ammoniti sia Bianchimano che Biagianti.

20′ – Prova a prendere campo la Reggina, con il Catania che sta lasciando l’iniziativa agli ospiti. Capaci di produrre, però, una sola opportunità con Ferrani a svettare su un calcio piazzato battuto da Tulissi, senza però inquadrare la porta. Si resta sull’1-0, gara che peraltro inizia a far trapelare un leggero nervosismo.

10′ – Dieci minuti di predominio territoriale per il Catania, capace di trovare il goal nella prima vera sortita nell’area della Reggina. Reazione calabrese, fino ad ora, non pervenuta.

4′ – Catania subito in vantaggio. A segno Curiale: Di Grazia fa partire un cross interessante dalla sinistra, trovando il colpo di testa di Aya. Il pallone termina sul palo ma sulla ribattuta la punta etnea è più lesta di tutti a trafiggere Cucchietti. Gara in salita per la Reggina.

14.34 – Fischia Dionisi, il match fra Catania e Reggina è cominciato, con i padroni di casa a muover il primo pallone.

ARBITRO: Dionisi di Novara (Affatato-Rossi)

AMMONITI: Bianchimano (R), Biagianti (C), Condemi (R), Condemi (R), Barisic (C)

ESPULSI: Condemi (R)

NOTE: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. 8016 spettatori (5202 abbonati), con una sparuta rappresentanza ospite.

14.30 – Squadre in campo, Catania in rosso-azzurro, Reggina in tenuta bianca. A breve l’inizio del match.

14.25 – Cielo plumbeo sopra il Massimino, ma al momento niente pioggia. Terreno che appare in buone condizioni condizioni.

13.59 – Arrivati pochi minuti fa gli schieramenti ufficiali delle due compagini guidati da Agenore Maurizi e Cristiano Lucarelli. Fuori, a sorpresa, Castiglia, rimpiazzato da Fortunato e Mezavilla. Negli etnei c’è l’ex Rizzo, non Porcino.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato, Aya, Bogdan, Marchese; Rizzo, Biagianti, Mazzarani; Di Grazia, Curiale, Manneh. ALLENATORE: Lucarelli.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Marino, Fortunato, Mezavilla, Armeno; Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi

13.47 – Lettori e lettrici di CityNow.it, buon pomeriggio e ben trovati sulle nostre colonne per il LIVE MATCH della sfida fra Catania e Reggina. Partita proibitiva per gli amaranto, sul campo di una rivale storica, contro la quale sono state scritte pagine importantissime di storia, anche in Serie A.