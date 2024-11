Live music & wine: stile, divertimento e qualità a Le Saline Resort

di Federica Geria – Sulle rive del mar Jonio, in uno dei tratti più suggestivi della Calabria, sorge Le Saline Resort, a pochi minuti dal borgo antico Saline Joniche.

E’ proprio qui che si è da poco svolto l’evento “Live music & wine”. Stile, qualità, bella musica, ottima compagnia, buon cibo e l’immancabile vino, un connubio di elementi che ha portato al successo della serata.

Mercoledì 20 luglio 2016 infatti si è svolto l’evento della Spiaggetta Restaurant & Beach Club in collaborazione con l’azienda vinicola Forchir e la cantina Visalli: a partire dalle ore 20, ad accogliere tutti i partecipanti, il prosecco di benvenuto a bordo piscina, in seguito al quale ha preso inizio un ricco aperitivo, caratterizzato da gustoso vino, rosso e bianco, e fritture miste di mare.

La piscina illuminata, la sabbia fine e dorata e il mare limpido e cristallino hanno fatto da cornice, insieme ad un tramonto mozzafiato sul maestoso Etna all’orizzonte, alla band reggina Vietato Vietare che ha allietato la serata, facendo danzare la gente sulle note della musica anni 70-80.

In seconda serata non è mancata la musica dance, infatti un pubblico scatenato si è fatto trasportare dall’esibizione del DJ Antonio Lubrano, insieme al vocalist Gregory D’Ipolito.

“Live music & wine” è stato curato da uno staff attento ed accogliente, tra questi l’organizzatore Stefano Laganà, nonché quality manager de Le Saline Resort, che oggi ci spiega gli obiettivi dell’evento e ci svela qualcosa sui prossimi appuntamenti.

Stile e qualità sono stati due elementi fondamentali per la serata Live music & wine. Quali gli obiettivi prefissati per l’evento? E pensi di averli raggiunti?

“L’obiettivo strategico era di far conoscere la struttura nella sua complessità. Articolando momenti di svago in assoluta comodità, abbiamo cercato di offrire ai convenuti condizioni di confort e benessere. Le infrastrutture disponibili sono state dunque la leva per raggiungere gli obiettivi attesi”.

Quali sono state le impressioni che hai avuto durante la serata?

“Impressioni davvero molto positive. Un ambiente raffinato ed esigente, una location di elevato standing, sono stati gli ingredienti giusti da considerare coerenti con le linee strategiche aziendali”.

Prossimi eventi in programma? Svela qualcosa ai lettori di CityNow.

“Una struttura così complessa ed articolata non può immaginarsi fuori dal contesto degli eventi ma va detto che non è il profitto a tutti i costi che governa le scelte di questo tipo. Semmai offrire al cliente un idea di professionalità e disponibilità”.

Le Saline Resort è una struttura fantastica ed unica. In cosa sta il suo potenziale secondo te? Quali sono le vostre forze?

“Un Resort si definisce come pacchetto di proposte completo e pronto per ogni esigenza del cliente e pertanto essere preparati a tutto tondo per affrontare le sfide in termini di offerta qualitativa costituisce il punto critico su cui si opera per l’ orientamento alla cura del dettaglio ed alla piena soddisfazione del cliente. Offrendo così proposte vincenti ed articolate come il lido molto attrezzato, la piscina, il residence e l’hotel, in assoluto confort e benessere.”

Le Saline Resort, tradizione e suggestione per passione. Un’oasi di pace immersa nella natura incontaminata a un passo dalla città

La sua location unica tra l’azzurro del mare e la meravigliosa piscina, le ampie terrazze con panorama sull’Etna, i suoi spazi immersi nel giardino, la sua sensazionale spiaggetta, e la professionalità dello staff, sono la garanzia che ogni evento sia un successo.