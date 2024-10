[LIVE] Reggina-Juve Stabia 1-1, FINALE: gli amaranto chiudono con un pari

Regalare ai tifosi un ultimo pomeriggio di festa, prima di salutare ed andare in vacanza. La Reggina di Agenore Maurizi, già salva da due settimane, chiude la propria stagione calcistica ospitando al Granillo la Juve Stabia. I campani, guidati dal reggino Fabio Caserta, giungono in riva allo Stretto per consolidare la propria posizione nei playoff: segui la sfida, a partire dalle 14, su CityNow.it, con la diretta testuale aggiornata in tempo reale!

REGGINA 1-1 JUVE STABIA

FINALE

Mezavilla 2′

26′ Sorrentino (rig.)

Licastro Branduani

Pasqualoni 64′ Franchini 🔁 Dentice

Ferrani 60′ 🔶 Redolfi

Laezza 🔶 35′ Bachini

Hadziosmanovic 🔁 Marino 83′ Crialese

Mezavilla ⚽️ 2′ 54′ 🔶 Matute

La Camera 🔁 Amato 74′ 86′ Vicente 🔁 Calò

Provenzano 🔁 Condemi 54′ 35’🔶 Melara

Armeno Strefezza

Sparacello 🔁 Tulissi 54′ 74′ Severini 🔁 Berardi

Bianchimano 🔁 Samb 83′ 86′ D’Auria 🔁 26′ (R) ⚽️ Sorrentino

ALL. Maurizi ALL. Miccichè

ARBITRO: Rutella di Enna (Madonia e Lalomia)

A DISPOSIZIONE

REG: Cucchietti, Turrin, Gatti, Auriletto, Fortunato, Bezziccheri, Giuffrida

JVS: Bacci, Esposito, Allievi, Vicente, Paponi, Viola, Zarcone

Finisce qui la gara e la stagione della Reggina che conquista il 41esimo punto della sua stagione pareggiando con la Juve Stabia. Bel gesto , a fine partita, di Agenore Maurizi, primo a recarsi a salutare la Curva Sud.

16.29 – FINE SECONDO TEMPO.

90′ – Quattro di recupero.

89′ – Match che ormai ha davvero poco da dire, le squadre aspettano semplicemente il triplice fischio dell’arbitro.

86′ – 🔁 Ultimi cambi anche in casa Juve Stabia: D’Auria e Vicente rilevano Calò e Sorrentino

83′ – 🔁 Maurizi regala la passerella ad Andrea Bianchimano: fuori fra gli applausi l’ariete amaranto, alla sua ultima apparizione al Granillo. Entra Samb, con Marino che rileva Hadziosmanovic.

78′ – Traversone dalla sinistra di Crialese, in spaccata Sorrentino manda alto da ottima posizione.

76′ – Amato entra in area, ben servito da Bianchimano. Al momento del tiro, però, il giovane amaranto perde l’attimo ed è costretto a servire Tulissi che, però, calcia altissimo.

73′ – Doppio cambio, uno per parte. Maurizi inserisce il giovane Amato al posto di La Camera, Miccichè Severini per Berardi

70′ – Strefezza scappa via a Laezza sulla sinistra, mettendo un traversone basso verso l’area amaranto: nessuno riesce ad impattare la sfera con Armeno che, alla fine, spazza via.

68′ – Traversone dalla trequarti di Pasqualoni: Bianchimano pizzica la sfera di testa, ma il pallone è troppo debole per impensierire Branduani.

66′ – Poche occasioni da goal in questa prima metà di ripresa, squadre che sembrano essere anche stanche dal punto di vista fisico.

64′ – 🔁 Primo cambio anche nella Juve Stabia: esce uno degli ex della sfida, Dentici, per far posto a Franchini.

60′ – 🔶 Bianchimano in ripartenza manda al bar Redolfi che lo stende: giallo per lui.

56′ – Colpo di testa del neo-entrato Condemi: blocca Branduani.

55′ – 🔁 Doppio cambio nella Reggina: finisce la stagione per Sparacello – molto applaudito dal pubblico – e Provenzano, entrano Tulissi e Condemi.

53′ – Bella combinazione fra Sparacello ed Hadziosmanovic: il montenegrino s’invola nella metà campo avversaria ma viene steso da Calò che si prende il giallo.

49′ – Reggina vicina al raddoppio: Armeno e Provenzano provano a combinare al limite dell’area campana. Il pallone arriva poi a Sparacello che calcia in porta, trovando la ribattuta di Redolfi. Sul pallone vagante il primo ad arrivare è Armeno: tiro a giro che termina ad un soffio dall’incrocio dei pali.

48′ – Provenzano prova il diagonale dai 20 metri: tiro debole e fuori misura, nonostante l’ottima posizione e l’assenza di marcatura sul 10 di Maurizi.

15.40 – Si riparte: iniziano gli ultimi 45 minuti della stagione.

Squadre in campo, pronti a ripartire al Granillo. Nessun cambio fra le due compagini.

Senza ulteriori emozioni, terminano qui i primi 45 minuti. Reggina avanti con Mezavilla dopo appena due minuti e raggiunta da Sorrentino, capace di mandare il pallone in rete dopo essersi visto parare il rigore da Licastro. Match tutto sommato piacevole, nonostante l’assenza di grosse occasioni da rete.

15.21 – FINE PRIMO TEMPO.

45′ – Due minuti di recupero.

43′ – Bella azione della Reggina, che manda al tiro Bianchimano dal limite dell’area: pallone deviato dalla difesa della Juve Stabia, rimessa laterale per la Reggina.

40′ – Hadziosmanovic prova l’azione in solitaria, perdendo però il pallone nel duello con Crialese.

38′ – Altro momento di tensione fra i 22 in campo: dopo un calcio di punizione dalla trequarti, Bianchimano va a disturbare Branduani in fase di rinvio, Rutelli stavolta seda le proteste senza utilizzare i cartellini.

35′ – 🔶 Giallo per entrambi nell’occasione: sono i primi due ammoniti del match.

34′ – Acceso battibecco fra Laezza e Melara, ex della sfida: l’attaccante campano è terminato a terra in area di rigore, con il capitano amaranto che è andato a muso duro, intimandogli di rialzarsi.

Nel frattempo, sugli altri campi, spicca il parziale di Cosenza, con i rossoblù avanti per 2-0 sul Trapani. Lecce sotto a Monopoli, sempre 0-0 fra Catania e Rende.

31′ – A terra un altro giocatore dei campani: gioco interrotto.

Laezza affossa Berardi in area di rigore: Rutella non ha dubbi e concede la massima punizione. Dal dischetto Sorrentino calcia malissimo, trovando la parata di Licastro. Il portiere di Delianuova, però, respinge centralmente, permettendo alla punta campana di ribattere in rete.

26′ – PARI JUVE STABIA! LICASTRO PARA, SORRENTINO SEGNA IN TAP-IN.

24′ – Rigore per la Juve Stabia!

21′ – Altra occasione per la Juve Stabia: Berardi serve Strefezza che, dai sedici metri, tira centralmente. Licastro blocca in due tempi.

19′ – Reggina momentaneamente in dieci: s’è fatto male Gennaro Armeno. L’esterno, dopo un paio di minuti di assenza dal rettangolo verde, fa però rientro in campo.

16′ – Occasionissima Juve Stabia! Strefezza punta Pasqualoni, poi fa partire un rasoterra velenoso verso l’area piccola. La sfera termina la propria corsa, a Licastro battuto, sul palo, con Sorrentino che per poco non si trova sulla traiettoria per il più facile dei tap-in. Primo vero squillo degli ospiti, ad un passo dal pari!

15′ – Lancio lungo di Ferrani in direzione di Bianchimano: l’ex Milan si impegna, ma Branduani in uscita lo anticipa.

14′ – Sparacello prova un colpo di tacco per servire Provenzano al limite dell’area stabiese: idea ottima, meno l’esecuzione.

12′ – Hadziosmanovic prova ad innescare Bianchimano con un pallone in profondità. Troppo lungo il suggerimento del montenegrino.

10′ – Dopo un avvio veemente, adesso la Reggina sta lasciando leggermente il pallino del gioco in mano ai giallo-blù.

7′ – Ancora un tiro cross operato dalla Juve Stabia: Strefezza si beve Hadziosmanovic e mette in mezzo un pallone potente che termina la sua corsa a lato della porta difesa da Mattia Licastro.

4′ – Prova a reagire adesso la Juve Stabia con un traversone di Dentice, finito però oltre la linea di fondo. Poco prima, corner numero uno del match per i campani: senza alcun esito la battuta dalla

Dopo un primo tentativo terminato di poco sopra la traversa, il brasiliano sfrutta una ribattuta imprecisa della difesa stabiese, trafiggendo Branduani con un tiro potente che colpisce la parte bassa della traversa e termina in rete. Amaranto avanti dopo 120 secondi!

2′ – GOAL DELLA REGGINA! MEZAVILLAAAAAAA!

14.34 – Si comincia!

Qualche minuto di ritardo, si aspetta la contemporaneità per tutte le gare di quest’ultimo turno.

14.29 – Squadre in campo, pronti a cominciare.

Una bella giornata al Granillo, nonostante un leggero vento che spazza un terreno di gioco ben lontano da una condizione ottimale.

Capitolo formazioni: Maurizi si affida alla coppia offensiva formata da Sparacello e dal rientrante Bianchimano, alla sua ultima apparizione da calciatore della Reggina. Nei campani solo panchina per Viola e Paponi, preservati per i play-off a cui parteciperanno le vespe.

14.05 – Amiche ed amici di CityNow.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Juve Stabia, sfida valida per la giornata numero 38 del girone C del campionato di Serie C 2017/2018.