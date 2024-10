[LIVE] Reggina-Lecce 0-1, FINALE: passano immeritatamente i salentini al Granillo!

Ultimo sforzo, o quasi. La Reggina di Agenore Maurizi vede il traguardo della salvezza, sapendo che una manciata di punti potrebbero bastare, arrivati a cinque giornate dal termine della regular-season. L’avversario di giornata, però, è il Lecce capolista, pronto a mettere in campo al Granillo un autentico assalto per non fallire ancora una volta il salto di categoria. Segui il match su CityNow.it, a partire dalle 14, con la diretta testuale della sfida!

REGGINA-LECCE 0-1 (10′ Mancosu) FINALE

La Reggina cade immeritatamente al cospetto della capolista, dopo aver giocato senza dubbio la sua miglior partita del girone di ritorno. Liverani deve ringraziare Perrucchini e Cosenza, autentici muri odierni della compagine ospite.

16.22 – Finale al Granillo: il Lecce vince dopo una partita soffertissima.

92′ – Colpo di testa di Gatti su traversone di Condemi: Perrucchini para comodamente.

90′ – Quattro di recupero: spinge la Reggina!

90′ – Non vuol saperne di entrare la palla nella porta del Lecce! Punizione interessante (finalmente!) battuta da La Camera, prima Gatti e poi Provenzano vanno a pochissimo dal realizzare il pareggio ma il Lecce si salva ancora sulla linea!

83′ – Azione confusa in area di rigore ospite con Condemi che va alla conclusione: la traiettoria della palla, sporcata da Ciancio, supera Perrucchini in uscita e viaggia verso la rete ma Cosenza sulla linea salva tutto! Ancora occasionissima la Reggina

81′ – 🔶 Brutta entrata di Caturano su Marino: Proietti ammonisce il leccese.

80′ – 🔁 Ultima i cambi Maurizi: fuori proprio Bianchimano e Hadziosmanovic, dentro Sciamanna e Condemi.

78′ – COSA SI È MANGIATO BIANCHIMANO! Marino taglia il campo con un pallone stupendo, con Cosenza che commette il primo errore della sua partita lasciando andare Bianchimano in campo aperto. L’attaccante di proprietà del Perugia entra in area, forse allungandosi troppo il pallone, tirando centralmente con Perrucchini che salva il risultato!

74′ – 🔁 Doppio cambio nella Reggina, con Maurizi che ridisegna il centrocampo: fuori Giuffrida e Mezavilla, dentro Marino e Provenzano

72′ – 🔶 Rischia tantissimo Hadziosmanovic: Ciancio gli scappa via e l’ex Livorno gli rifila un calcetto gratuito a palla lontana. Proietti sceglie di ammonirlo, ma anche il rosso ci poteva stare.

70′ – Colpo di testa di Gatti da corner: pallone che si inarca, Perrucchini non a problemi in presa alta.

67′ – Caturano sfiora il raddoppio: azione personale del neo-entrato che conclude debolmente di poco a lato rispetto alla porta di Cucchietti.

64′ – 🔁 Primo cambio nella Reggina: fuori Tulissi, dentro Sparacello.

63′ – 🔶 Bianchimano ruba il pallone in zona bandierina a Lepore, costretto a stendere la punta di Maurizi. Giallo per lui.

61′ – Ancora Tulissi ci prova da fuori, pallone altissimo.

60′ – Bianchimano lavora un bel pallone in area di rigore, servendolo intelligentemente all’accorrente Tulissi che, però, manca l’impatto con la sfera.

55′ – Provvidenziale recupero di Giuffrida che ferma una potenziale azione pericolosissima del Lecce dopo un errore di Gatti.

53′ – 🔁 Triplo cambio per il Lecce. Fuori l’intero pacchetto offensivo composto da Di Piazza, Saraniti e Costa Ferreira, dentro Dubickas, Caturano e Legittimo.

50′ – Buona punizione conquistata da Tulissi sul vertice sinistro dell’area di rigore. La Camera, però, vanifica tutto, eseguendo un’inguardabile tiro cross che termina lontanissimo sia dai pali della porta difesa da Perrucchini che dai compagni appostati in area.

49′ – Arrigoni imbecca Di Piazza, che entra in area e calcia velleitariamente da posizione defilata: palla altissima.

48′ – Altra rovesciata, ancora di Bianchimano: stavolta l’attaccante di proprietà del Perugia impatta bene la sfera, dandole però troppa potenza. Palla in curva nord.

47′ – Grande salvataggio di Cosenza su un pericolosissimo traversone di Hadziosmanovic: il difensore di Stignano anticipa all’ultimo secondo Bianchimano concedendo solo un calcio d’angolo alla sua ex squadra.

15.33 – Ricomincia la sfida: in campo gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo.

Esce tra gli applausi del pubblico la Reggina, dopo una seconda parte di gara decisamente positiva. Pesano tantissimo, però, le disattenzioni difensive in avvio che hanno permesso al Lecce di trovare un vantaggio che, di certo, i salentini proveranno a difendere con i denti fino alla fine del match.

15.19 – Fine primo tempo al Granillo.

46′ – Occasione colossale per la Reggina! La Camera mette in mezzo un bellissimo spiovente da calcio piazzato, Mezavilla si stacca dalla marcatura colpendo di testa. Pallone a lato di un soffio, Perrucchini non ci sarebbe mai arrivato!

45′ – 🔶 Ammonito anche Mezavilla, nell’occasione, per proteste.

45′ – 🔶Ammonito Di Piazza, dopo un leggero colpo a gioco fermo contro Laezza.

44′ – Calcio d’angolo per la Reggina, Cosenza svetta ed allontana il pericolo.

42′ – Hadziosmanovic si impegna e tiene in campo un pallone completamente sbagliato servigli da La Camera, il Granillo apprezza ed applaude il montenegrino, uno dei migliori fin qui della Reggina insieme a Tulissi.

40′ – Lecce, adesso, che sta controllando meglio le sparute sortite della Reggina. Ancora inchiodata a zero la casella relativa alle palle goal degli uomini di Maurizi

39′ – Apprensione al Granillo per un tifoso colto da malore in tribuna, soccorso dai sanitari presenti. Applausi del pubblico.

34′ – Tentativo di rovesciata anche da parte di Bianchimano: contratto da Cosenza e Marino, l’attaccante della Reggina non riesce a dare potenza al pallone che finisce fra le braccia di Perrucchini.

31′ – Meglio la Reggina in queste fase, con il Lecce a copertura del vitale vantaggio firmato al quarto minuto da Mancosu.

28′ – Battibecco fra Laezza e Di Piazza, arriva subito Proietti a placare gli animi.

25′ – Grandi proteste della Reggina: Hadziosmanovic si incunea in area leccese e fa partire un cross teso verso Bianchimano. Marino anticipa l’attaccante reggino ma forse tocca il pallone con un braccio: il Granillo s’infuria.

22′ – Tulissi prova la rovesciata su cross di Armeno dalla sinistra: Perrucchini esce e anticipa l’ex Atalanta, subendo anche fallo

19′ – Approccio negativo alla gara per i ragazzi di Agenore Maurizi. Chiaramente l’avversario di giornata esula dalle possibilità tecniche amaranto, ma la difesa, in questo primo scorcio di gara, si sta facendo sorprendere a ripetizione.

16′ – Lecce ancora vicino allo 0-2: altra verticalizzazione della compagine ospite che sorprende la retroguardia della Reggina, Di Piazza fa rimbalzare la sfera, colpendola poi di controbalzo: Cucchietti si oppone, concedendo il corner alla capolista.

14′ – Goal annullato al Lecce: pallone in profondità per Di Piazza, con la sfera che scavalca un Laezza in evidente affanno fin qui. La punta salentina elude l’intervento di Cucchietti in uscita disperata ma l’assistente numero 2 di Proietti segnala la posizione irregolare del numero 9.

12′ – Reagisce la Reggina, con Mezavilla che prova la conclusione rasoterra dai 20 metri: palla a lato di un paio di metri.

Di Piazza sfonda sulla fascia scappando via a Laezza. Il cross basso della punta salentina trova la respinta corta in area piccola di Ferrani, che lascia colpevolmente il pallone al centrocampista di Liverani che fredda Cucchietti.

10′ – ⚽️ Lecce in vantaggio. Ha segnato Mancosu.

4′ – Prime battute di studio, con Reggina e Lecce che per ora giocano senza tentare grandissimi affondi nell’area avversaria.

14.30 – Partiti al Granillo! La Reggina muove il primo pallone del match!

REGGINA (3-5-2)

Cucchietti

Gatti

Ferrani

Laezza

Hadziosmanovic 🔶 72′ 🔁 80′ Condemi

Giuffrida 🔁 74′ Marino

La Camera

Mezavilla 🔶 45′ 🔁 74′ Provenzano

Armeno

Tulissi 🔁 64′ Sparacello

Bianchimano 🔁 80′ Sciamanna

ALLENATORE: Maurizi



A DISPOSIZIONE: Turrin, Licastro, Auriletto, Fortunato, Provenzano, Marino, Sciamanna, Samb, Franchi, Arras, Bezziccheri, Condemi.

LECCE (4-3-1-2)

Perrucchini

Ciancio

Cosenza

Marino

Lepore 🔶 63′

Arrigoni

Mancosu ⚽️ 10′

Armellino

Costa Ferreira 🔁 54′ Legittimo

Saraniti 🔁 54′ Caturano

Di Piazza 🔶 45′ 🔁 54′ Dubickas

ALLENATORE: Liverani

A DISPOSIZIONE: Chironi, Vicino, Valeri, Megelaitis, Gambardella, Tsonev, Persano, Tabanelli, Selasi.

ARBITRO: Proietti di Terni (Li Volsi-Bercigli)

14.27 – Squadre che fanno il proprio ingresso in campo, Reggina in tenuta amaranto, pugliesi in completo bianco.

14.22 – Giornata soleggiata ma ventosa al Granillo: non c’è il caldo che si aspettava a Reggio Calabria

14:14 –Diramate pochi minuti fa le formazioni ufficiali della sfida. Tutto confermato nella Reggina, con Tulissi e Gatti a beneficiare di una maglia da titolare. Nel Lecce fuori Tsonev e Legitttimo, dentro l’ex amaranto Armellino e Lepore.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Gatti, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi

LECCE (4-3-1-2): Perrucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Lepore; Mancosu, Arrigoni, Armellino; Costa Ferreira; Saraniti, Di Piazza. ALLENATORE: Fabio Liverani

14:10 – Amici ed amiche di CityNow, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della sfida fra Reggina e Lecce valida per la giornata numero 34 del campionato di Serie C girone C.