[LIVE] Reggina-Siracusa 1-0, FINALE!

Ad una settimana dal rinvio della gara di Catanzaro, rinviata per il maltempo abbattutosi sulla Calabria sette giorni fa, torna in campo la Reggina. Gli amaranto di Cevoli, fra le mille difficoltà che stanno accompagnando quest’inizio di campionato, continuano a non poter disporre dello stadio Granillo. Teatro della sfida casalinga con il Siracusa, dunque, sarà lo stadio Lorenzon di Rende: segui la gara contro gli aretusei su CityNow.it, con la diretta testuale aggiornata in tempo reale! Calcio d’inizio ore 14:30, inizio collegamento ore 14:00.

REGGINA-SIRACUSA 1-0 (Franchini 62′) FINALE

16.22 – FINALE! Passa la Reggina, che conquista la seconda vittoria in campionato battendo di misura anche il Siracusa. Di Franchini la rete che ha regalato i 3 punti agli amaranto.

95′ – Espulso Vazquez nel Siracusa! Aretusei in 10, punito il gomito troppo alto del centravanti argentino che aveva saltato insieme a Redolfi, finito a terra nell’occasione.

94′ – Ultimi assalti del Siracusa, la Reggina tiene bene finora.

92′ – A terra Solini: intorno a lui si accende un capannello, con Redolfi e Turati a contatto. Si riparte, poi, con una punizione a favore degli amaranto.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Ultimi due cambi nella Reggina, entrano Bonetto e Navas per Ungaro e Salandria.

84′ -Rizzo allarga per Celeste che prova la botta, Confente sul suo palo respinge in corner.

83′ – Catania brucia Mastrippolito sulla fascia, facendo partire un interessante cross basso. Respinge Solini, pallone che arriva sui piedi di Daffara che calcia: para Confente.

81′ – Ancora due cambi, uno per parte: nella Reggina Redolfi rileva Tulissi, nel Siracusa Giacomo Fricano prende il posto di Orlando.

79′ – Adesso è Franchini ad agire da prima punta nell’attacco amaranto.

78′ – Lancio lungo per Palermo, bene Kirwan a bloccare sul nascere la possibile iniziativa dell’esterno siciliano.

76′ – Cambia anche Cevoli: entra Marino, esce Tassi.

71′ – Dentro Celeste nel Siracusa, fuori Del Col.

68′ -Primo giallo del match per il Siracusa: se lo prende Rizzo per fallo su Ungaro.

66′ – Punizione tagliata di Ungaro dalla linea laterale, palla che sfiora la traversa.

64′ – Cross di Salandria da sinistra, Ungaro aggancia bene in area ma viene contratto al momento del tiro. Poi fallo di Tassi che viene ammonito.

Bell’azione di Ungaro che ubriaca Del Col e va al cross trovando l’ex Sassuolo che, di testa, batte Gomis e porta avanti gli amaranto!

62′ – FRANCHINIIIIIII! REGGINA IN VANTAGGIO!

60′ – PALO DI TULISSI! REGGINA AD UN PASSO DALL’1-0! Combinazione fra Tulissi e Tassi nella zona centrale di campo, con l’ex Ascoli che ha liberato al tiro il 10 di Cevoli ma la palla termina sul palo!

56′ – Doppio cambio Siracusa: Catania e Palermo rilevano Diop e Fricano.

54′ – Disastroso Zibert: punizione battuta in maniera semplicemente indecente, lo sloveno si becca anche l’ammonizione commettendo il fallo che frena la ripartenza del Siracusa,

52′ – Fallo su Tulissi, punizione interessante dalla trequarti destra per la Reggina.

48′ – Punizione di Rizzo: pescato in area Turati, il cui colpo di testa termina però a lato.

46′ – Fallo di Solini sulla trequarti: colpito duro Rizzo, giallo per l’ex Siena.

15:30 – RIPARTITI, inizia il secondo tempo al Lorenzon! Nella Reggina c’è Franchini per Sandomenico.

Squadre che rientrano in campo, a breve l’inizio del secondo tempo.

Parziale in equilibrio a Rende, con amaranto ed aretusei che vanno al riposo sul punteggio di 0-0, al termine di una gara combattuta e che ha visto le due squadre sfiorare il vantaggio in un paio di circostanze.

15:15 – FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche al Lorenzon!

45′ – Altro traversone basso dalla trequarti, basso, intercettato dalla difesa del Siracusa.

43′ – Cross di Mastrippolito che termina sul fondo, sfuma una buona anche per la Reggina!

41′ – Fallo di Tuninetti su Conson in uscita, l’arbitro evita di ammonirlo.

38′ – Sponda area di Vazquez per Diop, Conson e Confente non si intendono, con il difensore che ribatte in corner il pericoloso tentativo del senegalese.

36′ – Tulissi prova la giocata individuale, ma viene tradito dal terreno del Lorenzon, che gli si sbriciola letteralmente sotto i piedi.

33′ – Punizione di Rizzo dalla trequarti, Conson stavolta anticipa Diop.

31′ – Ancora Diop, ancora Siracusa ad un soffio dallo 0-1! Orlando crossa indisturbato per Zibert, Diop brucia Solini e tocca il pallone ma Confente è bravissimo ad evitare la rete con Mastrippolito che poi allontana!

27′ – Match che si è acceso alla metà della prima frazione, con la Reggina che per due volte ha accarezzato l’idea del vantaggio.

24′ – DIOP AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Calcio d’angolo di Rizzo, Conson di perde il senegalese che colpisce di testa e manda a lato di un soffio!

22′ – Risposta del Siracusa con Vazquez! Sponda di Diop per il compagno di reparto, che prova il tiro volante dal limite dell’area amaranto: pallone che termina fuori.

20′ – ANCORA SANDOMENICO! Sul tiro dalla bandierina, il pallone attraversa tutta l’area del Siracusa, giungendo ancora all’esterno di Cevoli. Finta a saltare il marcatore, il tiro a botta sicura è murato da Bertolo!

19′ – REGGINA AD UN PASSO DAL GOL! Sandomenico sfiora il gol: iniziativa solitaria dell’ex stabiese che si aggiusta la palla sul destro e prova il tiro a giro da venti metri: si salva in corner Diop!

16′ – Prova ad affondare il Siracusa, si difende bene la Reggina che, però, non riesce a pungere.

13′ – A terra Daffara, entrano i sanitari: sono calati i ritmi al Lorenzon.

11′ – Rimessa laterale da buona posizione di Daffara, pallone gettato lungo in area, rinvia Solini.

9′ – Altro legno! Stavolta è la Reggina a centrare la traversa: tiro di Kirwan dai 25 metri, smorzato da Del Col, che arriva sui piedi di Sandomenico che, nel cuore dell’area ospite, centra la traversa. Ma, anche questa volta, la bandierina dell’assistente si alza e segnala l’offside.

6′ – Lancio per Diop, che scatta e, da posizione defilata, centra il palo con un diagonale: azione però fermata, fuorigioco della punta siracusana.

5′ – Buon ritmo in quest’avvio, anche se gli ospiti paiono più intraprendenti.

2′ – Punizione tagliata di Vazquez! Palla a lato di poco, prima occasione per il Siracusa!

14:29 – PARTITI! Primo pallone del Siracusa, inizia il match!

Squadre che fanno il proprio ingresso in campo, a breve si comincia.

Cambia modulo Roberto Cevoli che passa al 4-4-1-1, schierando Sandomenico e Tulissi esterni, con Ungaro a ridosso di Tassi. Negli aretusei c’è Rizzo a centrocampo, con Vazquez e Diop coppia d’attacco.

Queste le formazioni ufficiali del match:

REGGINA (4-4-1-1): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Zibert, Salandria, Sandomenico, Tulissi; Ungaro, Tassi. ALLENATORE: Roberto Cevoli. A DISPOSIZIONE: Vidovsek, Franchini, Emmausso, Viola, Ciavattini, Marino, Pogliano, Petermann, Navas, Redolfi, Bonetto, Zivkov.

SIRACUSA (4-4-2): Gomis; Daffara, Turati, Bertolo, Del Col; Fricano, Tuninetti, Rizzo, Orlando; Diop, Vazquez. ALLENATORE: Raciti-Pagana. A DISPOSIZIONE: Genovese, Catania, Boncaldo Fricano, Palermo, Mattei, Mustacciolo, Alves, Celesto, Messina, Fruci.

14:15 – Amici ed amiche di CityNow.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Siracusa, sfida valida per la sesta giornata del girone C del campionato di Serie C 2018/2019.

