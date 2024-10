[LIVE] Trapani-Reggina 3-0, FINALE: pesante ko per gli amaranto

Torna il campionato, torna finalmente a giocare la Reggina. Gli amaranto del nuovo tecnico Roberto Cevoli rendono visita al Trapani di Vincenzo Italiano, nel match che chiuderà la prima giornata del girone C di Serie C. Una sfida imperdibile, che potrete seguire sul nostro portale con la diretta testuale, a partire dalle 20. A fine gara, poi, commento della gara, pagelle e le dichiarazioni dei protagonisti. Sempre, ovviamente, su CityNow.it!

TRAPANI-REGGINA 3-0 (23′ Tulli, 30′ Golfo, 40′ Golfo) FINALE

La diretta testuale odierna si conclude qui: vi lasciamo al nostro post-partita, con le pagelle, il commento alla gara e le dichiarazioni dei protagonisti.

Si chiude malissimo l’esordio della Reggina in campionato, superata agilmente da un Trapani straripante nel primo tempo. Sabato al Granillo arriverà il Bisceglie, nella gara che dovrà segnare un pronto riscatto per gli amaranto. Il primo atto, infatti, è stato un’assoluta delusione.

22:24 – FINAL AL PROVINCIALE: Trapani batte Reggina 3-0.

90′ – Quattro minuti di recupero, corner per il Trapani.

86′ – Match se si avvia, per gli amaranto, verso un’amara conclusione.

83′ – Punizione di Tulissi da posizione decentrata: il fendente del 10 amaranto é potente ma respinto da Dini. Sulla ripartenza Tulli semina ancora il panico, sfiorando un goal del poker evitato solamente dal rinculo di Redolfi.

80′ – Reggina che prova a siglare il goal della bandiera, Trapani che sembra aver staccato la spina: Maritato prova la conclusione da fuori, nessun problema per Dini.

76′ – Tulissi crossa dalla destra: combatte in area Tassi, ma fanno buona guardia i difensori del Trapani che lo bloccano sul più bello.

73′ – Nella Reggina dentro Franchini e fuori Navas, nel Trapani Costa Ferreira e Nzola sostituiscono Corapi ed Evacuo.

70′ – Reggina ad un passo dall’1-3. Bel pallone di Zibert per Tassi, che taglia fuori tutta la difesa trapanese. L’ex Ascoli prova a sorprendere Dini in uscita ma il suo pallonetto viene intercettato dal portiere e termina a lato di un soffio. Dal seguente corner nulla di fatto.

66′ – Fuori Golfo nel Trapani, entra Ferretti.

64′ – Poco da raccontare, finora, con la live spinta della Reggina che sembra essersi già affievolita, malgrado il passaggio al 4-2-4 operato da Cevoli.

62′ – 🔶 Entrata in ritardo e senza senso di Tulissi su Ramos: giallo per il 10 di Cevoli,

60′ – Anche il Trapani cambia: Scrugli rileva Canino.

58′ – Altro cambio nella Reggina. Cevoli si gioca il tutto per tutto: fuori Bonetto, dentro Tassi. Si passa al 4-2-4.

54′ – Occasionissima Reggina! Tulissi scappa via in contropiede, dopo aver rubato palla a Ramos. L’ex Atalanta taglia il campo con un bel cross per Sandomenico che tira in porta nonostante l’uscita disperata di Dini. Palla sulla traversa, ma a gioco fermo: l’ex Stabiese era in fuorigioco.

53′ – Buona chance per la Reggina, finalmente. Sandomenico fa correre Kirwan che fa partire un cross basso, verso Maritato. Il tentativo di tiro dell’ex Sudtirol viene deviato da Pagliarulo che concede il corner alla Reggina.

51′ – Manovra ancora il Trapani, i cambi sembrano non aver dato la scossa sperato a questa Reggina.

47′ – Copione che non cambia nella ripresa: Canino salta Zivkov e crossa, bene, stavolta, Confente in uscita alta che blocca la sfera.

21:35 – Ripartiti a Trapani.

Squadre di nuovo in campo, due cambi per Cevoli: Zibert e Sandomenico rilevano Petermann ed Emmausso.

21:19 – Con un minuto di recupero, finisce il primo tempo al Provinciale. Approccio al campionato semplicemente raccapricciante da parte dalla Reggina che ne prende 3 in un tempo da un ottimo Trapani. Nella ripresa servirà un autentico miracolo.

43′ – Contatto sospetto in area amaranto, ancora protagonisti Redolfi ed Evacuo, lascia correre l’arbitro.

Tulli elude nuovamente la marcatura di un aberrante Solini, calcia in porta trovando la parata di Confente. Sulla respinta, corta, del portiere amaranto s’avventa Golfi che da zero metri non può sbagliare. Sprofondo amaranto, partita già chiusa dopo 40 minuti.

40′ – ⚽️ CLAMOROSO TRIS DEL TRAPANI. Partita in ghiaccio, segna ancora Golfo, è 3-0.

38′ – Emmausso prova la serpentina nell’area di rigore del Trapani, venendo contratto dalla retroguardia siciliana.

36′ – Fa quello che vuole il Trapani: Taugordeau sventaglia ancora in direzione di Corapi, pronto al cross al volo. Il tentativo diventa quasi un tiro, Confente osserva la sfera terminare alta sopra la traversa.

33′ – Contatto in area della Reggina fra Redolfi ed Evacuo. Per l’arbitro è punizione in favore della Reggina, ma altro rischio enorme per gli uomini di Cevoli.

Petermann perde un pallone sanguinoso sulla trequarti. L’esterno del Trapani fa una decina di metri palla al piede, poi fulmina Confente, stavolta incolpevole, con un destro all’incrocio. Notte fonda per Cevoli.

30′ – ⚽️GOLFO RADDOPPIA, Trapani 2 Reggina 0.

27′ – Canino lascia sul posto Zivkov ed entra in area dal vertice piccolo dell’area di rigore. All’ultimo momento, però, Solini si stacca e blocca l’offensiva dell’esterno del Trapani.

26′ – Reggina in grande difficoltà. Golfo, indisturbato, fa partire un cross verso l’area amaranto. Esce Confente che, però, anche stavolta non è perfetto nella presa. Sul pallone lasciato vacante dall’ex Chievo s’avventa ancora Tulli ma il suo tiro, stavolta, viene contratto.

Disastro difensivo amaranto: Tulli manda al bar Solini, poi entra in area ed fa partire il tiro. Conclusione non trascendentale, ma a Confente non riesce la facile presa: la sfera termina in rete, il Trapani passa in vantaggio.

22′ – ⚽️ TRAPANI IN VANTAGGIO. A segno Giacomo Tulli, 1-0 granata.

19′ – Si è abbassata l’intensità, vista nei primi minuti, messa in campo dalla Reggina che, adesso, aspetta il Trapani provando ad attaccare di rimessa.

17′ – Azione in solitaria di Tulli che semina il panico fra Zivkov e Solini, s’accentra e prova il tiro. Conclusione strozzata, pallone a lato.

15′ – Dalla punizione ci prova Taugordeau: la palla centra la barriera e s’impenna, poi blocca Confente.

13′ – 🔶 Brutto fallo di Redolfi che alza troppo la gamba ed abbatte Corapi: giallo per lui, punizione per il Trapani dalla trequarti e sanitari granata in campo.

11′ – Corapi dal piazzato scucchiaia per Tulli che in girata calcia in porta: tiro alto, occasione sciupata dall’esterno offensivo del Trapani.

10′ – Calcio di punizione dalla trequarti per il Trapani, difesa amaranto schierata molto alta nella circostanza.

8′ – Adesso attacca il Trapani: sventagliata di Pagliarulo per Golfo, fa buona guardia Kirwan che spazza in fallo laterale

6′ – Reggina vicina al vantaggio: sul corner successivo la sfera attraversa tutta l’area di rigore. Dall’altra parte a raccoglierla c’è Maritato che prova il tiro a volo, respinge ancora Dini. Buona chance per gli amaranto.

5′ – Calcio d’angolo insidioso battuto da Davide Petermann: Dini smanaccia via la sfera che termina di nuovo sul fondo. Altro corner per gli amaranto.

3′ – Navas prova l’imbucata per Tiziano Tulissi, pallone troppo lungo per il numero 10 amaranto.

20:33 – Si comincia partito il match del Provinciale!

Scelte sorprendenti, per certi versi, da ambo le parti. Negli amaranto resta fuori Roberto Marino: il classe ’98 perde il ballottaggio a favore di Navas, ormai stabilmente considerato da Cevoli come mezz’ala. Nei siciliani non ci sarà Nzola: l’ex Carpi e Francavilla partirà dalla panchina, la punta del 4-3-3 sarà felice Evacuo.

Queste le scelte di Cevoli ed Italiano:

TRAPANI (4-3-3): Dini; Canino, Mulé, Pagliarulo, Ramos; Aloi, Taugourdeau, Corapi; Tulli, Evacuo, Golfo. ALLENATORE: Vincenzo Italiano.

REGGINA (4-3-3): Confente; Zivkov, Solini, Redolfi, Kirwan; Petermann, Navas, Bonetto; Tulissi, Emmausso, Maritato. ALLENATORE: Roberto Cevoli.

20.00 – Amici ed amiche di CityNow.it, buona sera e benvenuti alla diretta testuale di Trapani-Reggina, prima giornata del girone C di Serie C. Esordio temibile per la compagine guidata da Roberto Cevoli che, già dalla trasferta siciliana, punta ad impressionare i propri tifosi, vogliosi di vivere una stagione da protagonisti.

