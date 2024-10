[LIVE] Viola-Pozzuoli, FINALE

La Viola per il poker, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi giorni. La compagine nero-arancio, guidata da coach Mecacci, torna al PalaCalafiore, a più di 15 giorni dal match contro Palestrina. Tanto è cambiato in questi pochi giorni, con una situazione economica che pone a forte rischio il futuro del basket reggino. Nonostante tutto, per 40 minuti, stasera si torna a pensare al parquet, con Carnovali e compagni che ricevono il fanalino di coda Pozzuoli nel recupero della 4a giornata di campionato. Segui il net-casting di CityNow.it, con il punteggio aggiornato in tempo reale a partire dalle 20:30!

VIOLA REGGIO CALABRIA 76

POZZUOLI 56

Primo periodo: 22-17

Secondo quarto: 37-33 (15-16)

Terzo periodo: 56-49 (19-16)

Quarto periodo: 76-56 (20-7)

FINALE

VIOLA REGGIO CALABRIA: Ciccarello, Alessandri 9, Grgurovic, Fall 9, Fallucca 17•, Agbogan 7•, Carnovali•, Mastroianni 11•, Paesano 11, Nobile 8••, Vitale. COACH: Matteo Mecacci.

POZZUOLI: Conforto, Di Domenico, Carrichiello 12•, Longobardi 3, Di Marco 7, Caresta•, Errico 9•, Bini 6••••, Fatih 2•, Denadis, Tessitore 10•••, Ajayl. COACH: Serpico.