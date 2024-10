Lo Monaco: ‘Ballarino persona serissima. Serie D torneo complicato’

Foto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Torino ( Italia )Sport CalcioJuventus vs Catania - Campionato TIM Serie A 2010 2011 - Stadio Olimpico di TorinoNella foto: Pietro Lo MonacoPhoto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Turin ( Italy )Sport SoccerJuventus Football Club versus Calcio Catania - Italian Serie A Soccer League 2010 2011 - Stadio Olimpico TurinIn the Photo: Pietro Lo Monaco

Le polemiche non si placano, ma parallelamente il percorso de La Fenice Amaranto prosegue. Entro le 12 di questa mattina scadono i termini per l’iscrizione al campionato di serie D e secondo quanto riferito nella serata di ieri, si è proceduto all’invio di parte della documentazione, mentre il resto consegnato personalmente in Figc. Prova a rassicurare gli animi dei tifosi amaranto, un importante dirigente di calcio, Pietro Lo Monaco che, a Gazzetta del Sud, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il sindaco ha fatto le sue valutazioni ed avrà ritenuto migliore e più affidabile il progetto de La Fenice Amaranto. Conosco da parecchi anni Nino Ballarino e posso tranquillizzare i tifosi che si tratta di persona serissima. È un imprenditore lungimirante che in passato è stato dirigente di alcune società. Non è nuovo di questo mondo. Ovviamente non è un magnate, ma attraverso le idee può sviluppare strategie importanti per la Reggina. Con lui ad Acireale c’era pure Bonanno che mi dicono sia diventato responsabile dell’area tecnica, mentre Pellegrino è il direttore sportivo. Bisognerà avere pazienza perché il torneo di D, ripeto, è complicato. Nulla è scontato“.